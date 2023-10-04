"ديان" أدرك أن المعركة مع الجيش المصرى كادت أن تقضى على دولته

عرضت قناة "dmc"، فيلمًا تسجيليًا يحمل اسم "يوم الحساب"، والذي يتحدث عن نصر أكتوبر المجيد، وصدمة الإسرائيليين بما حققه الجنود المصريون.

وجاء في الفيلم أنه من هول الصدمة أدرك موشيه ديان، أن المعركة مع الجيش المصري التي تجري في صحراء سيناء كان من الممكن أن تقضي على دولته، لو أنها جرت بالقرب من المدن الإسرائيلية كان وقتها الشعب الذي آمن العقاب قد لاذ بالفرار عائدًا من حيث أتى.

تحطيم خط حصون العدو على قناة السويس

كما عرض الفيلم جزءًا من فيلم "لن تهدأ الأرض"، والذي جاء فيه إنه اليوم الثاني للحرب يعود وزير الدفاع ديان، من زيارة الجبهتين الشمالية والجنوبية متوجهًا إلى القبو مقر القيادة العليا في تل أبيب، وهو يعرف أن خط الحصون على قناة السويس محطم تمامًا، والدفاع عن الجولان في انهيار.

وأضاف أن موشيه ديان، خلال حديثه مع رئيس الأركان الإسرائيلي ديفيد "دادو" أليعازر، يظهر الصدام بين مبادئ الجيش الإسرائيلي والواقع.