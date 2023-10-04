"جهاز العاشر" يعلن تفاصيل بيع 7 محال تجارية

ترأس المهندس علاء محمد منيع رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، الأربعاء، جلسة المزاد العلني لبيع 7 محال تجارية، بحضور ممثلى مجلس الدولة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة المالية وأعضاء لجنة المزاد لتحقيق مبدأ الشفافية بين المزايدين كما تمت جلسة المزاد بالقاعة الرئيسية بجهاز تنمية العاشر، حيث ياتي فى أطار تلبية احتياجات السكان وتوفير كافة الخدمات للمواطنين بالمدينة.

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وحصلت “الدستور” على التفاصيل الكاملة لبيع 7 محال تجارية بعدة مناطق مختلفة بالمدينة بأنشطة مختلفة مثل الكافتريا، سوبر ماركت، مجمدات، كوافير رجالي، ومطعم ، موضحًا أن تتراوح مساحة المحلات التجارية مابين 15 متر مربع إلي 31 متر مربع

تفاصيل بيع محلات التجارية بالمزاد العلني.

وأعلن رئيس جهاز العاشر أن أسعار المحال تتراوح مابين 66000 ألف جنيه إلى 2100000 ألف جنيه للمتر الواحد، لافتًا إلى أن أجمالي بيع 7 محلات تجارية بلغت 281.430 مليون جنيه، موضحًا أنه سيتم الإعلان عن المزاد القادم قريبا طبقا لاحتياجات السكان وخطة جهاز المدينة لتوفير جميع الخدمات لجميع المشروعات تباعًا.

أشار إلى أنه يتم سداد تأمين دخول المزاد بمبلغ 25000 جنيها عن كل محل أو صيدلية في موعد غايته جلسة المزاد وسيتم استكمال سداد نسبة 10 % وإضافة 15 مصاريف أدارية، إضافة إلى نسبة 0.5% لصالح مجلس الأمناء من القيمة البيعية الاجمالية للراسي بها المزاد.

واستكمل أنه يتم أضافة نسبة 5% كوديعة صيانة تسدد خلال شهر وقبل الاستلام لكل محل أو صيدلية يتم سدادها كتأمين دخول المزاد بمبلغ 200000 ألف جنيها في موعد غايته جلسة المزاد للبيع العلني، لافتا أن يتم استكمال نسبة 25% و1% مصاريف إدارية، كما يتم إضافة نسبة 0.5% لصالح مجلس الأمناء من القيمة البيعية الاجمالية للراسي بها المزاد وذلك فور رسو المزاد