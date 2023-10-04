الأربعاء 04 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"جهاز العاشر" يعلن تفاصيل بيع 7 محال تجارية

جلسة مزاد
جلسة مزاد

ترأس المهندس علاء محمد منيع رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، الأربعاء، جلسة المزاد العلني لبيع 7 محال تجارية، بحضور ممثلى مجلس الدولة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة المالية وأعضاء لجنة المزاد لتحقيق مبدأ الشفافية بين المزايدين كما تمت جلسة المزاد  بالقاعة الرئيسية بجهاز تنمية العاشر، حيث ياتي فى أطار تلبية احتياجات السكان وتوفير كافة الخدمات للمواطنين بالمدينة. 

https://www.dostor.org/4493984


وحصلت “الدستور” على التفاصيل الكاملة لبيع 7 محال تجارية بعدة مناطق مختلفة بالمدينة بأنشطة مختلفة مثل الكافتريا، سوبر ماركت، مجمدات، كوافير رجالي، ومطعم ، موضحًا أن تتراوح مساحة المحلات التجارية مابين 15 متر مربع إلي 31 متر مربع  

تفاصيل بيع محلات التجارية بالمزاد العلني.

وأعلن رئيس جهاز العاشر أن أسعار المحال تتراوح مابين 66000 ألف جنيه إلى 2100000 ألف جنيه للمتر الواحد، لافتًا إلى أن أجمالي بيع 7 محلات تجارية بلغت 281.430 مليون جنيه، موضحًا أنه سيتم الإعلان عن المزاد القادم قريبا طبقا لاحتياجات السكان وخطة جهاز المدينة لتوفير جميع الخدمات لجميع المشروعات تباعًا.

أشار إلى أنه يتم سداد تأمين دخول المزاد بمبلغ 25000 جنيها عن كل محل أو صيدلية في موعد غايته جلسة المزاد وسيتم استكمال سداد نسبة 10 % وإضافة 15 مصاريف أدارية، إضافة إلى نسبة 0.5% لصالح مجلس الأمناء من القيمة البيعية الاجمالية للراسي بها المزاد. 

واستكمل أنه يتم أضافة نسبة 5% كوديعة صيانة تسدد خلال شهر وقبل الاستلام لكل محل أو صيدلية يتم سدادها كتأمين دخول المزاد بمبلغ 200000 ألف جنيها  في موعد غايته جلسة المزاد للبيع العلني، لافتا أن يتم استكمال نسبة 25% و1% مصاريف إدارية، كما يتم إضافة نسبة 0.5% لصالح مجلس الأمناء من القيمة البيعية الاجمالية للراسي بها المزاد وذلك فور رسو المزاد 

جلسة المزاد 
تفاصيل طرح 7 محلات تجارية العاشر رمضان

مواد متعلقة

طرح 20 محلا وصيدليتان و3 أحواش في العاشر من رمضان أكتوبر المقبل

الأكثر قراءة

عاجل| الرئيس السيسى: مصر ستصل فى وقت ليس بالبعيد إلى المكانة التى يصبو إليها شعبها العظيم

عاجل.. فى ليلة تألق الصفقات الجديدة.. الأهلي يهزم إنبى بثلاثية ويتأهل لنهائى كأس مصر

عاجل| موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر.. ومميزات تطبيقه الاقتصادية

عاجل| زيادة علاوة غلاء المعيشة.. قرار جديد من "قوى عاملة النواب" بشأن الحماية الاجتماعية

كأس مصر.. "موديست" يسجل أول أهدافه مع الأهلى فى شباك إنبى

كيفية تجديد رخصة قيادة السيارة أونلاين 2023.. وشروط استخراج الرخصة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

«إسرائيل» مُنحنى العنف وآليات التفكيك «2»

وائل لطفي

بطل أبطال أكتوبر

ماجد حبته

امرأة تُدعى جولدا

مدحت بشاى

ولما كان يوم الاحتفال باليوبيل الذهبي على حرب أكتوبر المجيدة

عبد الرحيم طايع

العناصر الخاملة في الثقافة

أحمد سراج

الأستاذ الفارس.. والفارس المعلم

أحمد الصغير

تاريخ القوات المسلحة المصرية فى 5 آلاف عام! (1)

مدحت بشاى

خطايا السنة الإخوانية السوداء

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

الأوقاف الفلسطينية: أكثر من 300 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى

الحرب والإيمان.. كتاب جديد فى إسرائيل عن حرب أكتوبر: المعارك الصعبة والأسر

الأمم المتحدة: إسرائيل هجّرت 13 أسرة تضم 44 طفلًا من جنوب الخليل