طرح 20 محلا وصيدليتان و3 أحواش في العاشر من رمضان أكتوبر المقبل

قال المهندس علاء منيع، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، إن المجتمعات العمرانية حددت موعد طرح 20 محلاً تجارياً وصيدليتان للبيع بالمزاد العلني على مساحات تتراوح ما بين من 15 إلى 45 مترا مربعا بعدة مناطق، بالإضافة إلى 3 أحوش زراعية أرقام 21، 25، 28 شمال الغابة الخامسة على مساحة من 6 إلى 10 أفدنة.

وأوضح المهندس علاء منيع، أن ستعقد جلسة البيع بالمزاد العلني لـ10 محلات تجارية وصيدلية يوم الأربعاء الموافق 4 أكتوبر المقبل لعام 2023، وستعقد جلسة المزاد للبيع لعدد 3أحوش زراعية يوم الثلاثاء الموافق 10 أكتوبر 2023، بالإضافة إلي ذلك سيتم جلسة البيع بالمزاد العلني لـ10 محلات تجارية وصيدلية يوم الثلاثاء الموافق 21 نوفمبر 2023.

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شروط دخول المزاد

وقال رئيس جهاز العاشر من رمضان لـ"الدستور"، إن هيئة المجتمعات العمرانية وضعت عدة معايير محددة لرسو المزاد، أولها الحصول على كراسة الشروط والمواصفات بمقر الجهاز نظير سداد 299 جنيها عن كل محل أو صيدلية، بينما يتم سداد 399 جنيها للحصول على كراسة الشروط وتطبيق كافة الإجراءات وإملاء الاستمارة المرافقة بكراسة الشروط والمواصفات.

شروط سداد المستحقات المالية عن كل حوش زراعي وصيدلية ومحل

وأشار إلى أن يتم سداد تأمين دخول المزاد بمبلغ 25000 جنيها عن كل محل أو صيدلية في موعد غايته جلسة المزاد وسيتم استكمال سداد نسبة 10 % وإضافة 15 مصاريف أدارية وبالإضافة لنسبة 0.5% لصالح مجلس الأمناء من القيمة البيعية الاجمالية للراسي بها المزاد وذلك فور رسو المزاد لكل محل أو صيدلية.

واستكمل أنه يتم أضافة نسبة 5% كوديعة صيانة تسدد خلال شهر وقبل الاستلام لكل محل أو صيدلية يتم سدادها كتأمين دخول المزاد بمبلغ 200000 ألف جنيها عن كل حوش في موعد غايته جلسة المزاد للبيع العلني.

واختتم بأنه يتم استكمال سداد نسبة 25% و1% مصاريف إدارية، كما يتم إضافة نسبة 0.5% لصالح مجلس الأمناء من القيمة البيعية الاجمالية للراسي بها المزاد وذلك فور رسو المزاد لكل حوش والباقي يتم سداده بنظم تقسيط ميسرة، موضحاً أن يمكن للراغبين في دخول المزاد المعاينة على الطبيعية في مواعيد العمل الرسمية، حيث يخضع المزاد لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.