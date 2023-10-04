على مدار يومين.. قناة "cbc" تحتفل باليوبيل الذهبى لانتصارات أكتوبر

تحتفل قناة "cbc" على مدار يومي الخميس والجمعة، باليوبيل الذهبى لانتصارات أكتوبر المجيد، حيث تعرض القناة مجموعة من الأفلام التسجيلية التى أنتجتها خصيصًا لهذه المناسبة.

وتستضيف القناة مجموعة من أبطال أكتوبر، الذين يتحدثون لأول مرة، عن إنجازات حققوها على الجبهة، كما تقدم القناة فرقتى هارمونى، والسمسمية، لتقديم عدد من الأغانى.

وتنقل القناة من خلال شبكة مراسليها، الاحتفالات التى تنظمها محافظات مصر للاحتفال بأكتوبر، وتستمر تغطيات القناة الخاصة باحتفالات أكتوبر على مدار يومي الخميس والجمعة.