الأربعاء 04 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

على مدار يومين.. قناة "cbc" تحتفل باليوبيل الذهبى لانتصارات أكتوبر

أكتوبر
أكتوبر

تحتفل قناة "cbc" على مدار يومي الخميس والجمعة، باليوبيل الذهبى لانتصارات أكتوبر المجيد، حيث تعرض القناة مجموعة من الأفلام التسجيلية التى أنتجتها خصيصًا لهذه المناسبة.

وتستضيف القناة مجموعة من أبطال أكتوبر، الذين يتحدثون لأول مرة، عن إنجازات حققوها على الجبهة، كما تقدم القناة فرقتى هارمونى، والسمسمية، لتقديم عدد من الأغانى.

وتنقل القناة من خلال شبكة مراسليها، الاحتفالات التى تنظمها محافظات مصر للاحتفال بأكتوبر، وتستمر تغطيات القناة الخاصة باحتفالات أكتوبر على مدار يومي الخميس والجمعة.

انتصارات أكتوبر المجيد قناة cbc انتصارات أكتوبر فرقة السمسمية احتفالات أكتوبر

الأكثر قراءة

عاجل| موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر.. ومميزات تطبيقه الاقتصادية

عاجل| زيادة علاوة غلاء المعيشة.. قرار جديد من "قوى عاملة النواب" بشأن الحماية الاجتماعية

عاجل| موديست فى الهجوم.. تشكيل الأهلى أمام إنبى فى كأس مصر

السيطرة على حريق مطعم بمنطقة المعادى

سبقت العالم بخارطة طريق.. تفاصيل مخطط السيسي لحماية مصر من الكوارث المناخية

نشوب حريق هائل داخل مشتل على كورنيش المعادى (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

ولما كان يوم الاحتفال باليوبيل الذهبي على حرب أكتوبر المجيدة

عبد الرحيم طايع

العناصر الخاملة في الثقافة

أحمد سراج

الأستاذ الفارس.. والفارس المعلم

أحمد الصغير

تاريخ القوات المسلحة المصرية فى 5 آلاف عام! (1)

مدحت بشاى

خطايا السنة الإخوانية السوداء

مؤمن المحمدي

الكباب

أحمد بهاء الدين شعبان

(إسرائيل) مُنحنى العنف وآليات التفكيك (2)

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود (5)

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

الأوقاف الفلسطينية: أكثر من 300 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى

الحرب والإيمان.. كتاب جديد فى إسرائيل عن حرب أكتوبر: المعارك الصعبة والأسر

الأمم المتحدة: إسرائيل هجّرت 13 أسرة تضم 44 طفلًا من جنوب الخليل