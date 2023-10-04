الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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كريم عبدالعزيز ومنى زكى: بلادنا كبيرة وعظيمة لا تنهزم ولا تنكسر

كريم عبدالعزيز ومنى
كريم عبدالعزيز ومنى زكي

شارك الفنان كريم عبدالعزيز والفنانة منى زكي، خلال  الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 سنة على انتصار أكتوبر المجيد، وأكدوا خلال كلمتهم، إن بلادنا مصر كبيرة وعظيمة، ومهما عدّى عليها وشافت تبقى واقفة ثابتة وصلبة. 

كلنا فداءً لمصر.. نعيش لمصر.. ونموت لمصر 

وأكدا خلال كلمتهم، أن كل الشغل الذي ظهر على أرض مصر خلال السنوات الأخيرة، يقول بأننا نستطيع، فالشعب الذي يستطيع إنجاز 50 سنة في أقل من 10 سنوات، هو شعب لا يهزم ولا ينكسر، وإذا وقع فإن لديه القدرة على الوقوف مرة أخرى، وهو ليس مجرّد كلام، فالتاريخ هو من يقول ويثبت ذلك، وبالتالي فإن المصريين لديهم القدرة على أن يستكملوا ما بدأوه ويكملوا الجمهورية الجديدة، والتحدي مهما كان صعبًا سنقدر عليه، ومثلما استطعنا أن تعدي مصر اللي فات، فإنها قادرة أيضًا على تعدي القادم، وذلك طول ما إحنا يد واحدة هنقدر وهنوصل.. كلنا فداء لمصر.. نعيش لمصر ونموت لمصر.. تحيا مصر ياريس. 

النوة التثقيفية للقوات المسلحة 50 سنة انتصارات اكتوبر منى زكي كريم عبدالعزيز حرب اكتوبر الرئيس السيسي

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