الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

انتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق ورشة تصليح سيارات بمنطقة الدقى

حريق
حريق

أمرت جهات التحقيق، بانتداب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع نشوب حريق بورشة تصليح سيارات أسفل عقار سكنى بمنطقة الدقى شمال الجيزة، لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

اندلع منذ قليل حريق بورشة تصليح سيارات أسفل عقار سكنى بمنطقة الدقى، وجار السيطرة على الحريق، بواسطة رجال الحماية المدنية، بعد الدفع بـ4 سيارات إطفاء.

وكانت قد تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق في ورشة أسفل عقار بالدقى وتم الدفع بـ4 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيطه، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرته ومنع امتداده والسيطرة عليه.

الأدلة الجنائية حريق ورشة تصليح سيارات عقار الدقي

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