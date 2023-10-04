رفيق كابو في الهجوم.. تشكيل إنبي لمواجهة الأهلي في كأس مصر

أعلن تامر مصطفى، المدير الفني لفريق إنبي التشكيل الرسمي الذي سيخوض مباراة الأهلي في الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر موسم 2022-2023.

وتقام مباراة الأهلي وإنبي في تمام التاسعة مساء اليوم على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة الكأس.

ووصل الأهلي إلى هذا الدور بعد الإطاحة بأندية منتخب السويس والداخلية والمصري البورسعيدي، أما فريق إنبي فقد استطاع أن يطيح بأندية لافيينا وفيوتشر والنجوم.

ويسعى كل فريق لتحقيق الانتصار والتأهل إلى نهائي البطولة لمواجهة الفائز من مواجهة الزمالك وبيراميدز في المباراة الثانية من الدور نصف النهائي التي ستقام في نوفمبر المقبل.

ويخوض الأهلي مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة بعد أن تمكن التأهل إلى مرحلة المجموعات من دوري أبطال أفريقيا على حساب سانت جورج الإثيوبي.

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تشكيل إنبي لمواجهة الأهلي في كأس مصر

جاء تشكيل إنبي الذي أعلن عنه تامر مصطفى على النحو الآتي:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي

خط الدفاع: مروان داوود - أحمد كالوشا - أحمد صبيحة - علي فوزي

خط الوسط: زياد كمال - أحمد العجوز - سيف العجوز

خط الهجوم: محمد حمدي - رفيق كابو - أحمد جمال

تشكيل الأهلي لمواجهة إنبي

شهد تشكيل الأهلي عدة تغييرات عن التشكيل الذي خاض مباراة سانت جورج الإثيوبي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد هاني

خط الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - بيرسي تاو

خط الهجوم: أنتوني موديست

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى شوبير ومحمود كهربا وأكرم توفيق وأحمد عبد القادر ومحمد كريستو وإمام عاشور وطاهر محمد وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا