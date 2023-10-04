الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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طه الدسوقى عن نصر أكتوبر: نتذكر الأبطال والجنود لتظل الحقيقة موجودة

طه الدسوقي
طه الدسوقي

قال الفنان طه الدسوقي، إننا الآن أصبحنا في عصر السوشيال ميديا، وكل شخص أصبح يقول الأشياء ويكتب النسخة الخاصة به من التاريخ دون الرجوع إلى أي مصادر، فعندما تجد بعد 50 عامًا من نصر أكتوبر المجيد وانسحاب إسرائيل من سيناء بالكامل، ما زال هناك من يكتبون منشورات على السوشيال ميديا يشككون فيها في انتصار مصر بحرب أكتوبر.

وتابع طه الدسوقي خلال كلمته في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عامًا على نصر أكتوبر المجيد بحضور الرئيس السيسي، اليوم الأربعاء: "هو النصر في الحروب بيتقاس إزاي؟ بعدد اللايكات؟ لذلك يوم مثل هذا في غاية الأهمية، ومن المهم أن نجتمع ونحكي ما حدث في الحرب ونتذكر الأبطال والجنود لتظل الحقيقة موجودة بلسان الذي حضرها، ونظل نحن جيلًا يسلم الحقيقة لجيل آخر، ونوثق هذه الحقيقة أيضًا بأغانٍ وأفلام وأغانٍ تظل حية تحكي تاريخنا".

وأضاف الدسوقي: "نجتمع اليوم لنتذكر جنودنا الذين كانوا وقتها "شبابًا" وهؤلاء الشباب كان أمامهم العمر الطويل، لكن لا أحد منهم لم يختر بلده، ولم يختر أن يواجه الموت في كل لحظة وكل ذلك ليعيد أرضه، هؤلاء الشباب الذين لم يكن يوجد وقتهم"سوشيال ميديا"، بل كانوا يرسلون "جوابات" الذي كانت له خصوصية وفرحة لأنه مكتوب بخط اليد، والفرحة الأكبر عندما يعطيه ساعي البريد من جندي مقاتل إلى أهله وذويه، وهو جواب من القلب للقلب".

طه الدسوقي النصر في الحروب نصر أكتوبر الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الرئيس السيسي

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