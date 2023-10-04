الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

القطامي: ترشح الرئيس السيسي للانتخابات استجابة جديدة للمطالب الشعبية

النائب عمرو القطامي
النائب عمرو القطامي

أعرب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، عن سعادته وتقديره لإعلان الرئيس السيسي ترشحه لفترة رئاسية جديدة.

وقال"القطامي" إن ذلك جاء استجابة لدعوات ومناشدات ملايين المواطنين التي انطلقت من ميادين الجمهورية، تُناشد الرئيس الترشح لفترة جديدة واستكمال مشروعه الوطني التنموي الذي أطلقه منذ سنوات.

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استجابة لمطالب الجماهير 

ووجه القطامي، في تصريحات له اليوم، الشكر للرئيس السيسي على استجابته لمطالب الجماهير.

وأكد عضو مجلس النواب، تأييده التام وفرحته بترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة، وطالبه بمواصلة مسيرة التنمية التي بدأها منذ 2014.

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تصدى لمحاولات اختطاف الدولة 

وأوضح النائب، أن ترشح الرئيس لولاية جديدة جاء استجابة للإرادة الشعبية، فقد عودنا دائما على احترامه لتلك الإرادة.

واختتم “القطامي” مؤكدًا أن إعلان الرئيس السيسي ترشحه لفترة رئاسية جديدة، ضمانة تامة للأمن والآمان في المجتمع ومواصلة السعي نحو الجمهورية الجديدة، وتغيير وجه مصر للافضل والقضاء التام على مشاكلها وتحدياتها.

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يذكر أن الحملة الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي، المرشح في الانتخابات الرئاسية 2024، أكدت في بيان لها أنه استجابة لدعوة المصريين في الساحات والشوارع في جميع أنحاء الجمهورية، واستكمالًا للمشهد الديمقراطي، أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي ترشحه لفترة رئاسية جديدة.

وأضاف البيان: سيتم إعداد رؤية توافقية للمرحلة المقبلة بعنوان "هنكمل الحلم"، بمشاركة جميع الكيانات والجهات والأحزاب المؤيدة والخبراء في مختلف المجالات.

النائب عمرو القطامي الجمهورية الجديدة ترشح الرئيس السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية

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