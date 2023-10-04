عاجل.. الحملة الرسمية للرئيس السيسى: رؤية توافقية للمرحلة المقبلة بعنوان "هنكمل الحلم"

قال بيان صادر عن الحملة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي، المرشح في الانتخابات الرئاسية 2024، إنه استجابة لدعوة المصريين في الساحات والشوارع في جميع أنحاء الجمهورية، واستكمالًا للمشهد الديمقراطي، أعلن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ترشحه لفترة رئاسية قادمة.

وأضاف البيان، حسبما نشر على الصفحة الرسمية: "سيتم إعداد رؤية توافقية للمرحلة المقبلة بعنوان "هنكمل الحلم"، بمشاركة جميع الكيانات والجهات والأحزاب المؤيدة والخبراء في مختلف المجالات".

وتابع: "ويأمل السيد الرئيس في أن يقدم الشعب المصري أفضل الأمثلة وأن يظهر المصريون للعالم بأكمله حجم مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية."

وأضاف: "سوف تكون الحملة مفتوحة لمشاركة جميع المصريين، وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل والاجراءات في وقت قريب لاحق".