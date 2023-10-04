الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

قانونية "مستقبل وطن": ترشح السيسى للانتخابات الرئاسية يهدف لاستكمال مسيرة الإنجازات

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال المستشار شعبان رأفت عبداللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، ترشحه للانتخابات الرئاسية 2024، يمثل ضرورة وطنية تحتمها أولويات المرحلة المقبلة، وأنه جاء استجابة لملايين المصريين في الميادين.
 

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"المؤتمر": ترشح الرئيس السيسي ضرورة لترسيخ قواعد الجمهورية الجديدة


وأضاف أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، في بيان له اليوم، أن دعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة يهدف لاستكمال مسيرة الإنجازات التي ترسخت قواعدها في أرجاء الوطن كافة، ولمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وبناء الجمهورية الجديدة، وذلك في ظل ما تشهده من توترات بالمنطقة، وتحديات صعبة نتاج الظروف العالمية الاستثنائية، والتي تتشابك فيها تداعيات جائحة كورونا، والآثار السلبية للحرب الروسية الأوكرانية.
 

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"حماة الوطن": مسيرات ميادين النصر تؤيد ترشيح الرئيس السيسى لفترة رئاسية جديدة


وأكد عبداللطيف أن الدولة نجحت في اجتياز فترة من أدق السنوات على مدار تاريخنا الطويل، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي يحظى بتأييد شعبي وحزبي كبير وينادي جموع المصريين بترشحه للانتخابات المقبلة وسط ما جرى، ويجرى على أرض مصر من ملحمة وطنية عظيمة تستند بجهد مخلص وعمل شاق وإنجاز هائل، وتضحيات كبيرة من أجل رفعة الوطن وسلامة أراضيه، كما صنعت توازنًا استراتيجيًا في علاقاتنا الدولية.
 

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اجتماع لبحث آلية مشاركة ذوي الهمم في الانتخابات الرئاسية


وأكد أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن أن الرئيس عبدالفتاح السيسى حريص طوال الوقت على مصارحة ومكاشفة المصريين فى كل خطاباته، وليس لديه ما يخفيه، فدائمًا فى كل خطاباته يكشف الحقائق، ويضع المواطن فى الصورة، وأكبر دليل على ذلك بقرارات الإصلاح الاقتصادى التى تمت فى عام 2016، وعلى الرغم من قسوتها وشدتها وصعوبتها البالغة، والتى تصور البعض بأنها سوف تسحب الرصيد الشعبي من القيادة السياسي، إلا أن المواطن المصرى كان بالفعل هو بطل الإصلاح الاقتصادى كما أطلق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، وهذا لم يأتِ من فراغ.

المستشار شعبان رأفت الشؤون القانونية لحزب مستقبل وطن ترشح الرئيس عبدالفتح السيسي الانتخابات الرئاسية ضرورة وطنية

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