محمد حلاوة: ندعم بقوة رؤية الرئيس السيسي لنهضة الصناعة وزيادة الصادرات وسد الفجوة الدولارية

لاستمرار المسيرة واستكمال مشروع النهضة الشاملة..

أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة بمجلس الشيوخ عن فوز محمد حلاوة رئيسًا للجنة ومحمد المنزلاوى وتيسير مطر وكيليين وأحمد الجندى أمين السر، وذلك وفقا للائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، التى تنظم إجراءات انتخابات اللجان، حيث نصت المادة 43 على أن "تنتخب كل لجنة، فى أقرب وقت ممكن، فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها".



وحددت المادة 50 من اللائحة اختصاصات لجنة الصناعة حيث تختص لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باستراتيجيات وخطط القطاع الصناعى والتجارى ومتابعة تنفيذ وتقويم مشروعاته، والجوانب المتعلقة بالصناعة والتجارة، وبالسياسة العامة لتنمية الموارد الطبيعية واستغلالها ومنها الثروة المعدنية وطرق البحث الجيولوجى، ووسائل خفض تكاليف الإنتاج ورفع الكفاءة الإنتاجية والتقدم التكنولوجى فى الصناعة، والعلاقات الصناعية والتجارية،والتشريعات الخاصة بالصناعة والقوى المحركة، والجوانب المتعلقة بالملكية الفكرية فى الصناعة، والتشريعات والسياسات التى تشجع على زيادة الصادرات، والتشريعات والاقتراحات الخاصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتمويلها، وتشجيعها، والمشكلات التى تواجه المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمسائل المتعلقة بالقطاع غير الرسمى وتأهيله وإدماجه فى الاقتصاد الرسمى، وشئون التجارة الداخلية والخارجية،و التموين والتوزيع والاستهلاك والتعاون الاستهلاكى، والسياسات العامة للدولة فى شئون الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وقال محمد حلاوة رئيسا للجنة الصناعة بمجلس الشيوخ بعد إعادة انتخابة رئيسا للجنة، إن اللجنة خلال دور الانعقاد الماضى بذلت جهودا كبيرة للتوافق مع رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي المتعلقة بالقطاع الصناعى، من خلال العمل بكثافة على تعميق الصناعة وتوطين التكنولوجيا الحديثة فى جميع المجالات، مشيرا إلى أن قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي منحت العاملين بالقطاع الصناعى والمسئولين عن تشريعاته فى مؤسسات الدولة المختلفة فرصة ذهبية للعمل معا وفق استراتيجية وطنية متكاملة تستهدف العمل على النهوض بالوطن وبقطاعاته الإنتاجية وفى مقدمتها القطاع الصناعى الذى يعتبر قاطرة التنمية،ويخدم بيئة دعم التصدير والصادرات لتحقيق هدف الـ 100 مليار دولار صادرات.

وأوضح رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، بعد انتخابه، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي فى شأن تعميق الصناعة المصرية وتقليل الاعتماد على الواردات العشوائية كانت هدفا لعمل مستمر من اللجنة خلال الفترة الماضية، خاصة ما يتعلق بالعمل على إحلال المنتجات المصرى محل الواردات التى لها مثيل محلى، وكذلك العمل بقوة على توفير مستلزمات الإنتاج للمصانع محليا بما يسهم فى النمو الصناعى وتوفير فرص عمل جديدة وتوطين التكنولوجيا وتدريب أعداد جديدة من العمالة على متطلبات السوق بما ينعكس إيجابا على الصناعات المصرية، ويفتح أمامها أسواقا جديدة للتصدير بعد استيفاء الاحتياجات المحلية، لا سيما وأنها تعد عاملا أساسيا فى سد الفجوة الدولارية وتوفير فرص العمل وجذب الاستثمارات الجديدة، لتحقيق الخطط الموضوعة لعملية التنمية الشاملة.

وتابع محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ أن توجيهات الرئيس السيسي بدعم نقل التكنولوجيا الحديثة وتوطين الصناعة، تفتح الباب واسعا لنمو القطاع الخاص المصرى وجذب استثمارات خارجية جديدة، وبناء شراكات كبيرة بين القطاعين الخاص والحكومى فى المشروعات التنموية الكبرى ومنها مشروعات البنية التحتية والرى الحديث وصناعة السيارات والأجهزة الإلكترونية ومكونات الكمبيوتر والذكاء الاصطناعى، بما يساهم في تعظيم قيمة المكون المحلي في تلك الصناعة وخفض الفاتورة الاستيرادية، واكتساب خبرات كبيرة فى إدارة المشروعات الكبرى وذلك نظرًا لحجم وانتشار تلك المشروعات على مستوى الجمهورية، بما يعزز توفير فرص العمل الجديدة للشباب سنويا

وأضاف محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، أن إعادة انتخابات اللجنة تأتى فى وقت مهم، حيث نشهد الانتخابات الرئاسية الحدث الأكبر والأهم فى البلاد، مشيرا إلى دعمه الكامل وتأييده لانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية مقبلة لتستكمل مصر مشروع النهضة الشاملة التي بدأها الرئيس بفكر وتخطيط إستراتيجي وشجاعة غير مسبوقة في اتخاذ القرارات الصعبة لصالح مصر وشعبها ومستقبل الأجيال القادمة

وأوضح محمد حلاوة بعد انتخابه رئيسا للجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، أن التطور الدستوري والسياسي وكذلك التقدم الكبير فى مختلف قطاعات الدولة وفى مقدمتها القطاع الصناعى، تقف وراءه الرؤية الشاملة للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أرسى قواعد الجمهورية الجديدة وأسس لمشروع نهضة شامل في مصر، مشيرا إلى أن الانتخابات الرئاسية المقبلة تمثل فرصة مواتية للتصويت بوعى وبصيرة لاستكمال الإنجازات المتحققة بقيادة الرئيس السيسي، فلدينا مشروع نهضة متكاملة، تضع مصر فى مصاف الدول القادرة على تخطى مجال الدول النامية المتعثرة إلى مجال الدول القادرة على الإضافة للمنجز العالمى فى مختلف المجالات، وهذا المشروع ظهر بوضوح خلال السنوات التسع الماضية فى ملفات أساسية مثل تعميق الصناعة وتوطين التكنولوجيا وتنويع الصادرات المصرية بحيث لا تعتمد على المواد الخام غير المصنعة بل تحمل القيمة المضافة بالتصنيع الكامل وفق المواصفات العالمية، وكذلك المنافسة فى قطاعات حيوية مثل الصادرات الزراعية الأورجانيك أو المركزات الزراعية المصنعة والصناعات الغذائية.

وأضاف رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، أن اللجنة ستواصل العمل خلال المرحلة المقبلة مع كافة مؤسسات وأجهزة الدولة للمساهمة فى الخطة التنموية الشاملة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع التركيز بقوة على دعم الصناعات ذات المكون المحلى والتي يصبح لمصر فيها ميزة نسبية، وإعلاء مبدأ تعميق الصناعة بما يضمن ضرورة سد الفجوة الدولارية واستهداف الصناعات التي يتم بناء صناعات مغذية كثيرة حولها، مستفيدة من البرامج التي تطرحها الدولة لتنمية الشباب ومساعدتهم على أن يكونوا أرباب أعمال، وذلك جنبا إلى جنب مع تحديث القطاعات الصناعية التقليدية التى تلقى رواجا كبيرا فى الأسواق العربية والأفريقية، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لأهميتها فى توفير فرص عمل جديدة والمساهمة فى توفير مستلزمات الإنتاج لصناعات أخرى،الأمر الذى يحمى الاقتصاد الوطنى