الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 6 طن أسماك مجمدة مجهولة المصدر بالغربية

أسماك
أسماك

قامت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالمحافظة، بتوجيه ضربة موجعة بمركز كفر الزيات، حيث تمكنت الحملة المكبرة من ضبط 5 آلاف لتر سولار و6 طن رنجة وأسماك مجمدة مجهوله المصدر بقصد بيعها للمواطنين. 

ضبط صاحب محطة تموين يقوم بالتلاعب فى عدادات المحطة بالاستعانة بأحد المختصين 

اشترك فى الحملة كل من أشرف شرف الدين مدير إدارة تموين كفر الزيات والسيد أحمد الحواله وجورج غطاس محمد السنوسى السيد أحمد الحواله مفتشى الإدارة.

وأسفر التفتيش على أصحاب محطات تموين السيارات والتلاعب فى عدادات المحطة والاتجار فى السولار المدعم فى السوق السوداء تم ضبط صاحب محطة تموين السيارات بمركز كفر الزيات يقوم بالتلاعب فى عدادات المحطة بالاستعانة بأحد المختصين بالممارسة والتحفظ على كمية وقدرها 5 آلاف لتر سولار تجميع بغرض الإتجار فى السوق السوداء.

كما تم صبط 6 طن أسماك مجمدة ورنجة مجهولة المصدر بداخل إحدى الثلاجات تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات وتحرير محاضر جنح بالوقائع وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مديريه التموين بالغربيه أسماك مجمدة مجهوله المصدر السولار المدعم السوق السوداء عدادات المحطة

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