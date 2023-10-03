«تموين الغربية»: ضبط 41 مخالفة فى حملة مكثفة على مدار 24 ساعة

شنت مباحث التموين بمحافظة الغربية حملة مكثفة على مدار 24 ساعة، أسفرت عن ضبط 41 مخالفة متنوعة في مراكز ومدن المحافظة، ضمن إطار تشديد الرقابة على الأسواق ومصادرة السلع المغشوشة والفاسدة.

تلقى العقيد عمرو الطوخى، مدير مباحث التموين بالغربية، إخطارًا بتحرير 41 مخالفة متنوعة تشمل بيع المنتجات بأسعار أعلى من التسعيرة المحددة، وعدم إعلان الأسعار، وتلاعبا في الأوزان، وتوزيع سلع مجهولة المصدر ومغشوشة، وإطلاق سلع منتهية الصلاحية. تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب المخالفات، وتم إخطار النيابات المختصة لمتابعة القضايا.

ووجه مدير أمن الغربية توجيهات لمباحث التموين بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحلات التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية. يهدف ذلك إلى التأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، ومواجهة ظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها في السوق السوداء، وتطبيق القانون بحزم على المخالفين.

وتشير هذه الحملة إلى التزام مباحث التموين بالغربية بتحقيق العدالة وحماية حقوق المستهلكين، وتعكس الجهود المبذولة التزام السلطات المحلية بتطبيق القانون ومكافحة الغش التجاري وضمان صحة المنتجات الموجودة في الأسواق، ومن المتوقع أن تستمر الجهود الرقابية للحفاظ على نظام التموين وضمان توفر المنتجات الصحية والمطابقة للمواصفات القياسية.

علي صعيد متصل، تابع الدكتور طارق رحمي الحملات التي نفذتها الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالمحافظة، التى أسفرت عن ضبط طن رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و600 كيلوجرام مواد غذائية منتهية الصلاحية.

على الفور، قامت اللجان التفتيشية بتحرير محاضر بالنيابة بالوقائع المرصودة والمخالفات، وتم التحفظ على المنتجات واتخاذ كل الإجراءات القانونية المتعلقة بسلامة الغذاء وتكفل بدورها تحقيق أهداف الهيئة فيما يخص الأغذية والأماكن الخاصة بها وإعدام ووقف التراخيص وغلق الأماكن وإعادة التصدير، وذلك متى تبين أن الغذاء ضار بالصحة وغير صالح للاستخدام الآدمي.