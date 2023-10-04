الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

نجوى إبراهيم: سعيدة وفخورة بدور "فاطمة" فى الرصاصة لا تزال فى جيبى

نجوى إبراهيم
نجوى إبراهيم

قالت الإعلامية، نجوى إبراهيم، إن شهداء مصر العِظام الذين نفخر جميعًا بهم، ونقول لأهاليهم إننا جميعًا فخورون بهم ولا بد أن نحكي لأبنائنا عن نصر أكتوبر.

وأضافت خلال تقديم الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عامًا على نصر أكتوبر: "أنا كمذيعة تليفزيونية وكفنانة، كان لي الشرف لما كلمني الأستاذ رمسيس المنتج، وتمت مقابلة إحسان عبدالقدوس، عندما كتب فيلم الرصاصة لا تزال في جيبي".

وتابعت: "كنت سعيدة جدًا لما قدمت دور فاطمة وبمثل مصر في فيلم الرصاصة لا تزال في جيبي، وبعد كده بسنة، قدمت دور زوجة بطل من أبطال حرب أكتوبر المصابين، في فيلم حتى آخر العمر، وكانت من كتابة وتأليف يوسف السباعي، وحتى الآن هذه الأدوار في دماغي".

نصر أكتوبر نجوى ابراهيم لندوة التقيفية الرصاصة لا تزال في جيبي للقوات المسلحة

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