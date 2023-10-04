الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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محافظات

تكليف الدكتور جان هنري قائمًا بأعمال رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية

الدكتور جان هنري
الدكتور جان هنري

أصدر الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، قرارا بتكليف الدكتور جان هنرى، قائما بأعمال رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية.

الدكتور جان حصل على الدكتوراه عام 2004

وحصل الدكتور جان هنري على دكتوراه في هندسة التحكم الآلي من جامعة باريس بفرنسا عام 2004، ماجستير في التحكم في العمليات من جامعة ايندهوفن التكنولوجية بهولندا عام 1997، بالإضافة إلى دبلومة تربوية في مجال التعليم من جامعة ايندهوفن التكنولوجية بهولندا، وبكالوريوس في هندسة القوي الكهربية من كلية الهندسة جامعة المنيا عام 1991.

شغل رئيس الجامعة عدد من المناصب كان آخرها قائمًا بعمل نائب رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية لشئون التعليم والطلاب، كما تولى منصب رئيس قسم الكهرباء ثم وكيل كلية الهندسة بجامعة بني سويف، مدير مشروع إنشاء مجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بأبو غالب التابع لصندوق تطوير التعليم، استشاري بلجنة التخطيط بجامعة بني سويف، ومدير مركز تنمية الموهبين والمبدعين والمبتكرين بجامعة بني سويف، وخبير تخطيط استراتيجي بوحدة التخطيط الاستراتيجي بوزارة التعليم العالي.

الدكتور جان ساهم فى تخريج أول دفعة من جامعة بني سويف التكنولوجية

وساهم الدكتور جان في تخريج أول دفعة من جامعة بني سويف التكنولوجية وإنشاء وحدة متابعة الخريجين بالجامعة، وعقد عدة بروتوكولات تعاون مع كبري الشركات الصناعية لتدريب الطلاب وإتاحة فرصة لتوظيف الخريجين، بالإضافة إلى إنشاء مجمع تعليمي تكنولوجي متكامل بمدينة أبو غالب بالجيزة والذي يشمل مدرسة ثانوية فنية وكلية تكنولوجية تمنح درجة البكالوريوس التكنولوجي، والمشروع ممول من الحكومة المصرية والحكومة الايطالية، وتم وضع المناهج وتدريسها وفق أحدث النظم وبتطبيق مميز لنظام الجدارات بالاستفادة من الخبرة الإيطالية واستهدف المشروع المساهمة في تطوير التعليم الفني والتكنولوجي في مصر ليستجيب بشكل أفضل لاحتياجات سوق العمل ولتحسين مستوى التنافسية للفنيين والتكنولوجيين المصريين.

كما تولى رئيس الجامعة منصب المنسق القومي لمشروع مراجعة منظومة التعليم العالي الفني في مصر بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) الدولية، والذي استهدف تطوير منظومة التعليم العالي الفني لتستجيب بشكل أفضل لاحتياجات سوق العمل وتم عمل تقرير وطني والمشاركة في صياغة التوصيات والمقارنة الدولية حيث تم تطبيق المشروع في 22 دولة.

وشارك الدكتور جان في عدد من اجتماعات لجنة الخبراء الوطنيين بمجال التعليم الفني التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بباريس، وشارك أيضًا في وضع خطة استراتيجية للتعليم العالي في مصر عام 2014، كما شارك في إعداد دراسة تحليلية لقطاع التعليم الهندسي في مصر، بالإضافة إلى المشاركة في العديد من ورش العمل والندوات الدولية واللقاءات والاجتماعات الرسيمة في مجال التعليم التكنولوجي والتعليم الفني في عدد من المحاور شملت جودة التعليم، ربط التعليم بسوق العمل، تحسين مهارات الطلاب والمناهج المبنية على الجدارات.

كما شارك رئيس الجامعة في برنامج المعاهد الفنية والكليات المجتمعية للمناصب الإدارية بأمريكا والذي تم من خلاله زيارة عدد من الكليات المجتمعية بامريكا في الفترة عام 2022  للتعرف علي منظومة التعليم المجتمعي بأمريكا وكيفية إدارتها، بالإضافة إلى المشاركة في برنامج تدريبي بكوريا الجنوبية "Policy Makers Training Program" عام 2015، والذي استهدف التعرف علي منظومة التعليم الفني والتكنولوجي بكوريا الجنوبية والتطور الذي لحق بها.

وللدكتور جان بعض الإسهامات العلمية والبحثية منها مشروع تصميم برنامج تحكم تنبؤي للتحكم في مولد PMSG  يعمل علي توربينة رياح – مشروع من خلال برامح STDF بأكاديمية البحث العلمي بمصر، تصميم برنامج تحكم رئيسي لمحطة كهرباء "ايدبكن" بمدينة نيشوبنج بشركة فاتنفال بدولة السويد، الباحث الرئيسي في فريق الباحثين المصري، بمشروع تعاون مصري فرنسي من خلال برنامج امنحوتب باكاديمية البحث العلمي والذي يهدف الي تصميم نظام تحكم يمكن الاعتماد علية في التحكم في الأنظمة الهحبينة والتي قد تقع تحت تأثير بعض التشويش او التغير في معاملاتها، بالإضافة إلى المساهمة في تصميم خورزميات لتوقع الحالات المختلفة واكتشاف الأعطال والتحكم في مستوى المياه في منظومة توليد طاقة من البخار، يتبع شركة كهرباء فرنسا.

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