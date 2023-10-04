القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف الأهلية يتفقد الحرم الجامعي ويتابع انتظام الدراسة

تفقد الدكتور منصور حسن، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف الأهلية، اليوم، حرم الجامعة الأهلية وعدد من الإدارات بالمبنى الإداري لمتابعة سير العمل وانتظام الدراسة، بحضور الدكتورة سحر دواد، النائب الأكاديمي للجامعة الأهلية، ومحمد سليم أمين، عام الجامعة، وعدد من منسقي الكليات.

رئيس الجامعة يعقد اجتماعًا مع منسقي البرامج

وتابع رئيس الجامعة، خلال اجتماعه مع منسقي البرامج، آخر مستجدات العمل، وأعداد المقبولين بكل برنامج، ووجّه بتذليل كل العقبات أمام الطلاب والإجابة على استفساراتهم المتعلقة بالدراسة، والالتزام بمواعيد الحضور والانصراف.

ووجَّه بعقد يوم تعريفي لكل برنامج وتوفير كل وسائل الراحة للطلاب، وتيسير كل الإجراءات، مشددًا على ضرورة الاهتمام بالأنشطة الطلابية على مستوى كل البرامج، لما لها من أهمية كبرى في بناء شخصية الطلاب وصقل مهاراتهم البدنية والعلمية، فضلًا عن تدريب الطلاب على العمل الجماعي وخدمة المجتمع.

حوار مفتوح مع الطلاب

وعقد رئيس الجامعة، حوارًا مفتوحًا مع الطلاب؛ للإجابة عن الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بالدراسة، مؤكدًا أن الجامعة الأهلية تهدف إلى تخريج أجيال قادرة على مواكبة احتياجات سوق العمل والمشاركة في عملية التنمية المستدامة للوطن، لافتًا إلى أن دور الجامعة لا يقتصر على التعليم فقط، بل التعليم والتثقيف والتدريب، بما يعني بناء المجتمع بإعداد الطالب الجامعي إعدادًا كليًا.