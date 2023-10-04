رئيس جامعة بني سويف يلتقي وفد الهيئة القبطية الإنجيلية وصندوق عطاء

التقى الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم، وفد من الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية وصندوق عطاء الاستثماري الخيري لدعم ذوي الإعاقة وذلك لبحث سبل التعاون وسبل الإتاحة لخدمة الطلاب من ذوي الهمم من كليات الجامعة المختلفة.

حضر اللقاء محمد سليم، أمين عام الجامعة، ومرجريت صاروفيم رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية، وأميرة الرفاعي مدير صندوق عطاء الاستثماري لدعم ذوي الإعاقة، ونبيل عزت نائب مدير الإسكان وتنمية الموارد المحلية الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، ووفيق نصيف قائم بأعمال نائب مدير الإسكان بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وأبانوب كمال منسق برنامج إرادة بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية وندي إبراهيم صندوق عطاء، وإسماعيل سليم نائب مدير المركز الجامعي للتطوير المهني.

ورحب الدكتور منصور حسن، بوفد الهيئة القبطية وصندوق عطاء برحاب جامعة بني سويف، مؤكدًا أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالطلاب ذوي الهمم بشكل خاص، وأن الجامعة لديها كلية مُتخصصة لخدمتهم ولتصبح رائدة في هذا المجال بين نظائرها من الجامعات الأخرى على المستويين المحلي والإقليمي وذلك منذ عام 2016. بالإضافة إلي مركز لتقديم الخدمات المتنوعة وكافة سبل الدعم لهم ولأولياء أمورهم خلال دراستهم بالجامعة، فضلًا عن وحدة متحدي الإعاقة.

اهتمام كبير بذوي الهمم

وأشار رئيس جامعة بني سويف، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يولي اهتمامًا كبيرًا بذوي الهمم منذ توليه الحكم وأنهم يعيشون عصرهم الذهبي في عهده والذي أمر برعايتهم ودعمهم ودمجهم في المجتمع ويوجه دائمًا بتلبية كافة احتياجاتهم والاستماع إليهم ومشاركتهم في كافة الاحتفالات إيمانًا بدورهم الفعال في كل مناحي الحياة، وأن الجامعة تقوم بتذليل كافة العقبات التي قد تواجه متحدي الإعاقة وتسهيل جميع الإجراءات الخاصة بهم مع إعفائهم من المصروفات الدراسية،إضافة إلى تقديم منح دراسية لطلبة الدراسات العليا بكل الكليات لطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.

ووجهت مرجريت صاروفيم رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية الشكر إلي الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة على حسن الاستقبال، مؤكدة أن الهيئة تعمل على خدمة كل فئات المجتمع المصري، وتقديم الخدمات لــ 3 مليون كل عام حيث ولدينا 14 برنامج تنموي ونعمل مع 400 جمعية قاعدية في كافة البرامج المختلفة، فالهيئة لديها اهتمام كبير بذوي الهمم وتقديم كافة الخدمات لهم من خلال 4 محاور من خلال تقديم خدمات الإتاحة وتهيئة البيئة لخدماتهم وإمكانية الوصول وتوفير الأجهزة التعويضية بالتعاون مع مصنع إرادة، وتأهيل ذوي الهمم وأسرهم من خلال تطوير مهاراتهم وإمكانيتهم، والوعي ونشر المفاهيم الصحيحة المرتبطة بالأشخاص ذوي الهمم والدمج في المسار العام بعقد بروتوكولات الشراكة لدمج الأشخاص.

وأكدت أميرة الرفاعي مدير صندوق عطاء الاستثماري، أن الصندوق يعد أول صندوق استثماري خيري داخل مصر يعمل منذ عام 2020 حيث يعمل على دعم الأشخاص ذوي الإعاقة فهو كيان رائد وفريد تم إنشاؤه لأحداث تغير فعال ومؤثر في نوعية حياة الأشخاص ذوي الإعاقة ليمكنهم من العيش باستقلالية والوصول إلي كامل حقوقهم في جميع مناحي الحياة والحصول على الفرص المتساوية مع أقرانهم من غير ذوي الإعاقة ويعمل الصندوق بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والمؤسسات الحكومية ذات الصلة، كما يعمل على 3 محاور رئيسية وهي تكافؤ الفرص التعليمية، والتمكين الاقتصادي، والتأهيل المرتكز على المجتمع.