"علوم بنى سويف" تطلق مبادرة "إعداد الطالب الباحث وبناء الجمهورية الجديدة"

أطلقت كلية العلوم جامعة بني سويف مبادرة بعنوان "إعداد الطالب الباحث وبناء الجمهورية الجديدة"، والتي تستهدف بشكل رئيسي طلاب مرحلة البكالوريوس بالكليات العلمية المختلفة، وإكسابهم مهارات البحث العلمي، حيث قام أكثر من 1000 طالب بالتسجيل في تلك المبادرة من جامعة بني سويف والجامعات الأخرى، وذلك بإشراف الدكتور جمال عبدالرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حمادة محمد محمود عميد كلية العلوم، وبحضور وكلاء الكلية، وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس بالكليات والمعاهد العلمية من داخل الجامعة وخارجها، وإدارات ومراكز الجامعة المعنية، إضافة لعدد من الشركات الداعمة للمبادرة.

المبادرة تستهدف تنمية مهارات الطلاب

وأوضح رئيس الجامعة أن المبادرة تستهدف تنمية مهارات الطلاب في استخدام الطرق والأساليب العلمية في إعداد الدراسات والبحوث، وتعزيز استخدام المنهج البحثي في حل المشكلات واتخاذ القرارات، وتدريب الطلاب على كيفية تجميع البيانات بطريقة علمية بالإضافة إلى طرق تحليلها، وكيفية استخلاص النتائج ووضع الاقتراحات والتوصيات، فضلًا عن كيفية صياغة الأسئلة البحثية والمشاركة في إعداد ورقة بحثية.

المبادرة تضم ثلاث مراحل

وأشار الدكتور حمادة محمد محمود، عميد الكلية، إلى أن المبادرة تضم ثلاث مراحل تستهدف المرحلة الأولى تعليم أساسيات البحث العلمي وقواعد التفكير، وتتطرق المرحلة الثانية لكيفية المشاركة في مجموعات والاستفادة من خبرات الكتابة مع الآخرين وكتابة الأبحاث، بينما تستهدف المرحلة الثالثة كيفية تنفيذ الأبحاث العلمية على أرض الواقع، من خلال عمل دراسات الجدوى والتدريب على ريادة الأعمال والحصول على تمويل من الجهات المانحة.

وفي سياق آخر، نظمت كلية علوم الأرض بجامعة بني سويف ورشة عمل بعنوان "جيولوجيا وجيوفيزياء التعدين" Mining Geology and Geophysics، تحت رعاية الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، وتحت إشراف الدكتور إبراهيم عبدالجيد، عميد الكلية، والدكتورة صفية محمد علي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حاضر فيها الدكتور أحمد مصطفى السيد عبدالجواد، رئيس قسم الجيوفيزياء بكلية العلوم جامعة عين شمس، ورئيس شعبة الجيولوجيا بنقابة العلميين، بحضور أعضاء هيئة التدريس والطلاب.