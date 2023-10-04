روسيا تتحدى الضغوط.. أرقام قياسية في إيرادات النفط رغم العقوبات

شهدت الميزانية الروسية تطورًا إيجابيًا في سبتمبر من العام 2023 حيث ارتفعت إيرادات صناعة النفط والغاز بنسبة ملحوظة بلغت 15% مقارنة بالشهر السابق لتصل إلى 739.9 مليار روبل، وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة المالية الروسية، حيث يعكس هذا الارتفاع استمرار تحسن أداء القطاع النفطي والغازي في البلاد.

5.576 تريليون روبل إيرادات النفط الروسي فى 9 أشهر

في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2023، بلغت إيرادات هذا القطاع إجمالًا 5.576 تريليون روبل وفقًا لوكالة تاس الروسية، ما يشير إلى أن صناعة النفط والغاز لا تزال تعتبر أحد أهم مصادر الإيرادات للاقتصاد الروسي، وبالرغم أيضا العقوبات المفروضة على روسيا والتى تستهدف صادرات النفط الروسي.

الانتخابات الرئاسية الروسية 2024

وخلال الشهر الماضي، أعلن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين عن خطة طموحة لزيادة إنفاق الميزانية بنسبة كبيرة في العام 2024، حيث من المتوقع أن يصل إلى 36.6 تريليون روبل (383 مليار دولار)، وذلك مع توجه لزيادات كبيرة في الإنفاق العسكري والاجتماعي قبل الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في مارس 2024.

حولات مهمة في ميزانيتها الحكومية

كما تشهد روسيا تحولات مهمة في ميزانيتها الحكومية، حيث تستعد لزيادة كبيرة في الإنفاق في الأعوام القادمة، مدفوعةً بارتفاع إيرادات صناعة النفط والغاز.

نسبة إنفاق تقارب 20.4% من الناتج المحلي

وبينما تواجه التحديات الخارجية مثل "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا، فإنها تسعى أيضًا لزيادة الإنفاق الاجتماعي، ومن المتوقع أن يشهد العام المقبل نسبة إنفاق تقارب 20.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مع وجود توقعات بعجز ميزاني صغير، حيث أن تلك التحولات الاقتصادية والمالية تأتي في سياق تطلعات روسيا للمضي قدمًا نحو تحقيق أهدافها الوطنية والاقتصادية في الفترة القادمة.