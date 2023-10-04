الأربعاء 04 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

روسيا تتحدى الضغوط.. أرقام قياسية في إيرادات النفط رغم العقوبات

النفط
النفط

شهدت الميزانية الروسية تطورًا إيجابيًا في سبتمبر من العام 2023 حيث ارتفعت إيرادات صناعة النفط والغاز بنسبة ملحوظة بلغت 15% مقارنة بالشهر السابق لتصل إلى 739.9 مليار روبل، وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة المالية الروسية، حيث يعكس هذا الارتفاع استمرار تحسن أداء القطاع النفطي والغازي في البلاد.

5.576 تريليون روبل إيرادات النفط الروسي فى 9 أشهر

في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2023، بلغت إيرادات هذا القطاع إجمالًا 5.576 تريليون روبل وفقًا لوكالة تاس الروسية، ما يشير إلى أن صناعة النفط والغاز لا تزال تعتبر أحد أهم مصادر الإيرادات للاقتصاد الروسي، وبالرغم أيضا العقوبات المفروضة على روسيا والتى تستهدف صادرات النفط الروسي.

وزارة الطاقة السعودية تعلن استمرار الخفض التطوعى لإنتاج النفط

الانتخابات الرئاسية الروسية 2024

وخلال الشهر الماضي، أعلن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين عن خطة طموحة لزيادة إنفاق الميزانية بنسبة كبيرة في العام 2024، حيث من المتوقع أن يصل إلى 36.6 تريليون روبل (383 مليار دولار)، وذلك مع توجه لزيادات كبيرة في الإنفاق العسكري والاجتماعي قبل الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في مارس 2024.

حولات مهمة في ميزانيتها الحكومية

كما تشهد روسيا تحولات مهمة في ميزانيتها الحكومية، حيث تستعد لزيادة كبيرة في الإنفاق في الأعوام القادمة، مدفوعةً بارتفاع إيرادات صناعة النفط والغاز.

نسبة إنفاق تقارب 20.4% من الناتج المحلي

وبينما تواجه التحديات الخارجية مثل "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا، فإنها تسعى أيضًا لزيادة الإنفاق الاجتماعي، ومن المتوقع أن يشهد العام المقبل نسبة إنفاق تقارب 20.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مع وجود توقعات بعجز ميزاني صغير، حيث أن تلك التحولات الاقتصادية والمالية تأتي في سياق تطلعات روسيا للمضي قدمًا نحو تحقيق أهدافها الوطنية والاقتصادية في الفترة القادمة.

روسيا إيرادات النفط الميزانية الروسية صناعة النفط روبل

الأكثر قراءة

عاجل| الرئيس السيسى يحرر توكيلًا للمستشار محمود فوزى ليتولى حملته الانتخابية

تكلفة استخراج جواز سفر 2023 بعد تعديل الرسوم

كواليس مفاوضات الزمالك مع كهربا لحل أزمة غرامة فيفا وديًا

بالأسماء.. التشكيل الجديد للوطنية للانتخابات بعد تغيير رئيسها

المئات من أهالي الشرقية يشيعون الشهيد الرائد محمد رفعت لبدة لمثواه الأخير (صور)

إسكان النواب: الرئيس السيسى الأجدر على قيادة مصر بالمرحلة المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سراج

الأستاذ الفارس.. والفارس المعلم

أحمد الصغير

تاريخ القوات المسلحة المصرية فى 5 آلاف عام! (1)

مدحت بشاى

خطايا السنة الإخوانية السوداء

مؤمن المحمدي

الكباب

أحمد بهاء الدين شعبان

(إسرائيل) مُنحنى العنف وآليات التفكيك (2)

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود (5)

وائل لطفي

إنجازات الماضى وتحديات المستقبل

منى رجب

العبور الي الجمهورية الجديدة

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

الأوقاف الفلسطينية: أكثر من 300 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى

الحرب والإيمان.. كتاب جديد فى إسرائيل عن حرب أكتوبر: المعارك الصعبة والأسر

الأمم المتحدة: إسرائيل هجّرت 13 أسرة تضم 44 طفلًا من جنوب الخليل