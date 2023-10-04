الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ الإسماعيلية يكشف الموقف التنفيذى لمشروعات "حياة كريمة"

المهندس أحمد عصام
المهندس أحمد عصام الدين

عقد المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم الأربعاء، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للقرى الأكثر احتياجًا بمركز ومدينة القنطرة شرق، والبالغ عددها ٤ قرى رئيسية و٣٧ تابعًا.

جاء ذلك بحضور السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، السكرتير العام المساعد للمحافظة، المهندس أحمد عبدالواحد، ممثل مجلس الوزراء لمشروعات "حياة كريمة"، رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق ورؤساء قرى مبادرة "حياة كريمة"، رئيس الجهاز التنفيذي لفرع الهيئة القومية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، ممثل دار الهندسة، مديري عموم المديريات الخدمية بالإسماعيلية، ممثلي مرافق الإسعاف، الكهرباء، الغاز، البريد، والجهات المعنية بالاجتماع.

وخلال الاجتماع ناقش "عصام" نسب التنفيذ والتسليم لمشروعات "حياة كريمة" بقرى السلام والأبطال وجلبانة والتقدم، والتي وصلت لنسب تنفيذ ١٠٠٪ من نقاط الإسعاف والمجمعات الزراعية والمجمعات الحكومية ومراكز الشباب وقطاع المدارس وشبكات المياه وغرف المحولات للمحطات، بالإضافة إلى شبكات الانحدار ومباني مديرية التضامن الاجتماعي من مركز تأهيل اجتماعي بالقنطرة شرق القديمة ومراكز تنمية الأسرة والطفولة بقرى الأبطال والتقدم وجلبانة ونسب التنفيذ.

مشروعات "حياة كريمة"

وفيما يخص مشروعات الطرق والرصف بمبادرة "حياة كريمة"، والبالغ عددها ١٢ مشروعًا من طرق رئيسية داخلية أسفلتية بطول ٦٥ كم وعرض ٨ أمتار وطرق فرعية داخلية تثبيت تربة بطول ٦٥ كم وعرض ٦ أمتار، تمت مناقشتها ونسب تنفيذها، حيث تم الانتهاء من ٢ مشروع، وجارٍ استكمال الأعمال بقريتي جلبانة والأبطال بالطرق الداخلية.

وفيما يتعلق بالكباري، تم الانتهاء منها بنسبة تنفيذ بلغت ١٠٠٪، أيضًا تمت مناقشة آخر تطورات الموقف التنفيذي للمواقف والأسواق بقرى المبادرة.

كما تمت مناقشة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بقرى السلام والأبطال والتقدم، والتي قاربت نسب التوصيل من ١٠٠٪، علاوة على نسب توصيل خطوط الاتصالات لمنازل قرى مركز ومدينة القنطرة شرق، والتي قاربت ١٠٠٪.

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