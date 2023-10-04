إبراهيم أبو ذكري: الرئيس السيسي لديه رؤية استراتيجية في تحقيق التنمية والاستقرار

أعلنت الشعبة العامة للإعلام ومنتجي الإذاعة والتلفزيون للاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة المنتج إبراهيم أبو ذكري عن تأييدها الكامل ودعمها للرئيس عبد الفتاح السيسي في توليه رئاسة البلاد لولاية جديدة.

مصر تشهد تقدمًا ملحوظًا في مختلف المجالات على يد السيسي

وقالت الشعبة في بيان صحفي: نحن كممثلين لصناعة الإعلام والبث المرئي والمسموع في مصر، نشهد بالجهود الجبارة التي بذلها الرئيس السيسي خلال الفترة الماضية لتحقيق التنمية والاستقرار في البلاد، منذ توليه مسؤولية الرئاسة، شهدت مصر تقدمًا ملحوظًا في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصاد والبنية التحتية والأمن، والتعليم والصحة والثقافة.

وأضاف البيان: وقد تمكنت القيادة الحكيمة للرئيس السيسي من تحقيق نجاحات ملموسة في مكافحة الإرهاب والتطرف، وتعزيز الاستقرار، والأمن الداخلي والإقليمي، كما تم تنفيذ مشاريع قومية هامة لتحسين البنية التحتية وتوفير فرص العمل وتحسين معيشة المواطنين.

وواصل: وفي ضوء هذه الإنجازات، نؤكد دعمنا الكامل للرئيس السيسي في الترشح لولاية رئاسية جديدة، وذلك لمواصلة رؤيته الاستراتيجية ورسالته الوطنية في تحقيق التنمية والاستقرار والتقدم لجمهورية مصر العربية.

السيسي يعمل على استقرار مصر وتحقيق تطلعات شعبها في التنمية والرخاء

واختتم قائلًا: “نحن على يقين تام بأن فخامة الرئيس السيسي سيواصل العمل بكفاءة وتفانٍ لخدمة مصر وشعبها، ونحن نعتبره الشخص الأنسب لقيادة البلاد في المرحلة القادمة، لذا ندعو كافة المواطنين والمؤسسات الإعلامية والجمهورية بأسرها إلى دعم رئيسنا عبد الفتاح السيسي، والمشاركة الفاعلة في العملية الديمقراطية والانتخابية، للحفاظ على استقرار مصر وتحقيق تطلعات شعبها في التنمية والرخاء.. عاشت مصر، عاش الشعب المصري، عاش الرئيس عبد الفتاح السيسي”.

الرئيس عبدالفتاح السيسي يعلن ترشحة لفترة رئاسة جديدة

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن خلال مؤتمر حكاية وطن أمس الأول، إنه قرر الاستجابة لنداء ملايين المصريين واستكمال حلم ومسيرة البناء والترشح لفترة رئاسية جديدة.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في فعاليات الجلسة الختامية بمؤتمر "حكاية وطن": "هطلب منكم نتوجه إلى الله، وإن كان غيري أولى بها مني فوفقه، وإذا كنت أنا أولى بها فوفقني ويسرها لي".

وواصل الرئيس كلمته: "عقدت العزم على ترشيح نفسي لاستكمال الحلم في مدة رئاسية جديدة، أعدكم أن تكون امتدادًا لسعينا المشترك من أجل مصر وشعبها، أدعو كل المصريين للمشاركة في المشهد الديمقراطي ليختاروا بضميرهم الوطني المتجرد من يصلح، والله يولي من يصلح، وأحترم إرادة المصريين وأعمل بها".

وختم: “عمري ما قدمت وعود ولا قلت كلمة مقدرش أعملها، كل اللي أقدر أقوله لكم هفضل اشتغل واشتغل واشتغل، وربنا اللي يوفق، ويا رب أكون أنا أولى بها”.