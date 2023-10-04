الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

لاوتارو مارتينيز يؤكد اقترابه من تجديد عقده مع إنتر ميلان

لاوتارو مارتينيز
لاوتارو مارتينيز

كشف اللاعب الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، موقفه بشأن مستقبله مع ناديه خلال الفترة المقبلة.

وارتبط اسم لاوتارو مارتينيز بإمكانية الرحيل عن صفوف إنتر ميلان منذ صيف 2023 المنصرم، ولكن النادي الإيطالي تمسك بخدمات اللاعب في ظل تألقه.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للمهاجم الأرجنتيني، صاحب الـ26 عامًا، رفقة إنتر ميلان في يونيو 2026.

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لاوتارو مارتينيز يكشف موقفه من الاستمرار مع إنتر ميلان

ونشر الصحفي الإيطالي الشهير والموثوق "فابريزيو رومانو"، المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين في أوروبا، الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورتس" العالمية، تصريحات لاوتارو مارتينيز، عبر حسابه على منصة "إكس"- "تويتر سابقًا" بشأن مستقبله مع إنتر ميلان.

وقال لاوتارو مارتينيز: "وكيل أعمالي يعمل على عقدي الجديد مع إنتر ميلان".

وتابع: "أشعر بسعادة كبيرة هنا، ولا أنوي الرحيل عن الفريق، عائلتي تحب الاستمرار هنا"، مضيفًا: "سأبذل قصارى جهدي من أجل تحقيق المزيد من الانتصارات مع إنتر ميلان".

واختتم مارتينيز تصريحاته: "لا أرى أي سبب للتغيير، أو الانضمام إلى نادٍ آخر في المستقبل القريب".

يأتي ذلك في ظل التقارير الصحفية التي تُشير إلى اهتمام العديد من كبار الأندية الأوروبية الراغبة في الحصول على خدمات لاوتارو مارتينيز في الصيف المقبل، على رأسها ناديي ريال مدريد الإسباني وتشيلسي الإنجليزي، بالإضافة إلى الهلال السعودي.

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