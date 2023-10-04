عامل يقتل زوجته بحدائق القبة

أقدم عامل على قتل زوجته طعنا بمطواة بسبب رفضها إعطائه أموالا بمنطقة حدائق القبة.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من شرطة النجدة بوجود قتيلة داخل شقة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة سيدة مقتولة بطعنات من سلاح أبيض "مطواة".

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها وبضبطه اعترف بارتكاب الجريمة؛ لرفضها بيع ممتلكات كان قد كتبها باسمها، وتم القبض عليه وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.