الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

عامل يقتل زوجته بحدائق القبة

متهم
متهم

أقدم عامل على قتل زوجته طعنا بمطواة بسبب رفضها إعطائه أموالا بمنطقة حدائق القبة.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من شرطة النجدة بوجود قتيلة داخل شقة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة سيدة مقتولة بطعنات من سلاح أبيض "مطواة".

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها وبضبطه اعترف بارتكاب الجريمة؛ لرفضها بيع ممتلكات كان قد كتبها باسمها، وتم القبض عليه وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.

منطقة حدائق القبة مديرية امن القاهرة شرطة النجدة قسم شرطة حدائق القبة جثة سيدة مقتولة

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