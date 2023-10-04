الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط صاحب مصنع طحينة بدون ترخيص بالمرج

متهم
متهم

تمكنت مباحث القاهرة من ضبط صاحب مصنع لإنتاج وتعبئة الطحينة؛  لإدارته المصنع دون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر في المرج.

وذلك بدون بيانات تفيد بتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية مستخدمًا مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر غاشًا بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عُثر بداخل المخزن على 2،150 طن طحينة منتج نهائى وطن سمسم جميعها مجهولة المصدر أدوات تصنيع- وكمية من العبوات الفارغة.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مباحث القاهرة صاحب مصنع الطحينة المواد الغذائية طن سمسم

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