أسرة سيدة قتلها زوجها وضرتها بمنشأة ناصر: "عايشة مع ضرتها فى شقة واحدة"

استمعت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، لأقوال أسرة سيدة قتلها زوجها وضرتها عقب التعدي عليها بالضرب في منطقة الدويقة، بمنشأة ناصر.

أسرة سيدة قتلها زوجها وضرتها بمنشأة ناصر

وقالت أسرة الضحية إن زوجها كان دائم التعدي عليها بالضرب ولم يراعِ العشرة منذ زواجها، حيث كان كل فترة يتعدى عليها بالضرب وتقوم بترك المنزل له وتذهب لأسرتها، وقبل الواقعة كانت في بيت والدها وتم الصلح بينهما وعقب 10 أيام حدثت جريمة القتل.

وتابعوا أن الضحية متزوجة منذ ما يزيد علي 11 سنة وأنجبت من زوجها المتهم أربعة أطفال، أكبرهم 10 سنوات، وعقب ذلك تفاجأت به يتزوج عليها، وبسبب أطفالها وضيق حالة عائلتها عادت لزوجها لتعيش مع ضرتها في نفس الشقة.

مناظرة النيابة لجثة الضحية

جاء في مناظرة النيابة أن الجثة لسيدة في العقد الرابع من العمر بها إصابات متفرقة بالجسم، ونزيف دموي نتيجة كسور في الرأس مما أسفر عن وفاتها والتسبب في توقف أجهزة الجسم عن العمل.

وبناءً على أمر ضبط وإحضار المتهمين من النيابة عقب تحديد هوية السيدة وأسرتها، تم ضبط الزوج المتهم، وحبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، ويجري تكثيف الجهود لضبط الزوجة الثانية.

كانت البداية عندما تلقى قسم شرطة منشأة ناصر إخطارًا من المستشفى، يفيد بوصول ربة منزل تدعى "رضا. ع" مصابة بكسر في الجمجمة وفاقدة الوعي، وبالانتقال والفحص تبين أن المجني عليها فاقدة للوعي.

وبإجراء التحريات اللازمة تبين أن زوجها وضرتها وراء التعدي على المجني عليها، وبعد وصولها للمستشفى تم عمل اللازم، لكنها توفت، وحرر المحضر اللازم، وتم ضبط المتهم، وجار البحث عن زوجته.