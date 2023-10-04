الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كواليس مفاوضات الزمالك مع كهربا لحل أزمة غرامة فيفا وديًا

كهربا
كهربا

كشف مصدر عن موقف إدارة الزمالك تجاه محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الأهلي وحل المشكلة الخاصة بقضيته.

مفاوضات المحامين

وفتح محامي كهربا خط مفاوضات مع محامي الزمالك في الساعات الماضية لحل مشكلة قضية اللاعب وسداد الغرامة الموقعة عليه ولكن دون فائدة.

وتابع المصدر: "هناك انقسام داخل إدارة الزمالك بين الرفض والقبول، خاصة أن الفائدة تصل لما يقترب من 300 ألف دولار".

وواصل: "حال الانتظار والتمسك بالفائدة لن يحصل الزمالك على المبلغ حالياً ولكن سيتم الانتظار لفترة أطول".

ويحتاج الزمالك لسيولة مالية في الوقت الحالي لإنهاء العديد من الالتزامات المالية على النادي في ظل الأزمة التي يعاني منها النادي في الوقت الحالي.

مران الزمالك

انتظم محمود عبدالرازق "شيكابالا" صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم الأربعاء على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا لمواجهة البنك الأهلي المقبلة في الدوري.

وكان "شيكابالا" خاض تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم خلال مران، أمس، بسبب معاناته من إجهاد في العضلة الخلفية.

وشهد مران اليوم مشاركة "شيكابالا" في كافة الفقرات البدنية والفنية بعد التأكد من جاهزيته من الناحية الطبية.

ويواصل فريق الزمالك تدريباته على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا للقاء البنك الأهلي المقرر له يوم 7 أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

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