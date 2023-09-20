الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بقرار صارم.. الزمالك يحسم ملف الصلح مع "كهربا"

كهربا
كهربا

كشف مصدر داخل نادي الزمالك موقف النادي فيما يتعلق بأزمة محمود عبد المنعم (كهربا)، لاعب الأهلي والقضية المقامة من النادي الملكي ضد اللاعب.

قرار نهائي

وأكد المصدر أن إدارة الزمالك رفضت فكرة تقسيط عقوبة كهربا الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم والحصول على جزء من العقوبة حاليًا، للخروج من الأزمة المالية للنادي الأمر قوبل بالرفض من جانب إدارة الزمالك التي تمسكت بترك الملف برمته للمجلس المنتخب الجديد وعدم التدخل في الأمر بشكل نهائي.

تدخل وسطاء

وحاول بعض الوسطاء التدخل في الساعات الماضية لحل الأمر وتقريب وجهات النظر في ظل الأزمة المالية التي يمر بها الزمالك وإمكانية التنازل عن القضية مع دفع جزء كبير من المبلغ كدفعة أولى وهو الأمر الذي قوبل بالرفض بشكل نهائي.

يتمسك مسؤولو الزمالك باستمرار الأمر على ما هو عليه فيما يتعلق بالقضية في ظل غضب جماهير الزمالك من موقف كهربا السابق.

نفي الأهلي

كشف خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي عن حقيقة ما تردد على مواقع التواصل حول توقيع غرامة مالية على لاعب الفريق محمود عبدالمنعم "كهربا".

وانتشرت شائعات كثيرة حول قيام النادي الأهلي بتوقيع غرامة مالية على كهربا بدعوى عدم التزامه.

وقال بيبو في تصريحات عبر الموقع الرسمي للنادي الأهلي إن كل ما تردد على مواقع التواصل عن توقيع غرامة مالية على محمود كهربا بدعوى عدم التزامه كلام “عار تمامًا من الصحة”.

وأضاف أن هذا الأمر يأتي استمرارًا لسلسلة شائعات "كاذبة" تهدف لهز استقرار الفريق مع بداية الموسم الجديد، مؤكدًا أن هذا لم ولن يحدث لأن هناك لوائح ونظمًا، يلتزم بها الجميع داخل القلعة الحمراء.

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