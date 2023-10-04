بحضور الرئيس السيسي.. موعد حفل تخرج الكلية الحربية 2023 وشروط الالتحاق

بدأ العد التنازلي لبدء احتفالات الطلاب الخريجين من كلية الشرطة، ويكثر التساؤل عن موعد حفل تخرج الكلية الحربية 2023، وتكون مراسم الاحتفالات كل عام، حيث تشغل أذهان الكثير من الطلبة والأهالي، وشغلت محرك البحث العالمي "جوجل"، لكونها من أشهر الكليات حيث تخرج آلاف الأجيال وتصبح قادة الجيش.

موعد حفل تخرج الكلية الحربية 2023

وتستعرض “الدستور” في هذه السطور القادمة موعد حفل تخرج الكلية الحربية 2023 ومراسم الاحتفالات كل عام وشروط الالتحاق بالكلية.

وفي هذا السياق، فمن الجدير بالذكر أن سيتم مراسم حفل تخرج الكلية الحربية في يوم الخميس القادم الموافق 13 من شهر أكتوبر الحالي، وذلك وسط أجواء من الاحتفالات وكافة التجهيزات تكون على مستوى عال.

وسيشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حفل تخرج طلاب الكلية الحربية 2023 ومراسم الاحتفالات، حيث يسعى لمشاركة الدفعة الجديدة أوقات أفراحهم بتخرجهم، وذلك يكون بالإضافة لحضور الكثير من القيادات فى مصر.

وتعمل الدفعة على الاستعداد لحفلات التخرج، وذلك من خلال العروض العسكرية التي سيتم التجهيز لها، والتي ستظهر قدراتهم العالية وكافة مستوياتهم البدنية والفنية.

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لينك موقع تقديم الكلية الحربية 2023.. وطريقة التقديم

شروط الالتحاق بالكلية الحربية 2023

وفى سياق متصل، هناك العديد من الشروط الواجب توافرها بالشخص المتقدم للكلية الحربية وسوف تكون كالتالي: