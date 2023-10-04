بحضور الرئيس السيسي.. موعد حفل تخرج الكلية الحربية 2023 وشروط الالتحاق
بدأ العد التنازلي لبدء احتفالات الطلاب الخريجين من كلية الشرطة، ويكثر التساؤل عن موعد حفل تخرج الكلية الحربية 2023، وتكون مراسم الاحتفالات كل عام، حيث تشغل أذهان الكثير من الطلبة والأهالي، وشغلت محرك البحث العالمي "جوجل"، لكونها من أشهر الكليات حيث تخرج آلاف الأجيال وتصبح قادة الجيش.
موعد حفل تخرج الكلية الحربية 2023
وتستعرض “الدستور” في هذه السطور القادمة موعد حفل تخرج الكلية الحربية 2023 ومراسم الاحتفالات كل عام وشروط الالتحاق بالكلية.
وفي هذا السياق، فمن الجدير بالذكر أن سيتم مراسم حفل تخرج الكلية الحربية في يوم الخميس القادم الموافق 13 من شهر أكتوبر الحالي، وذلك وسط أجواء من الاحتفالات وكافة التجهيزات تكون على مستوى عال.
وسيشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حفل تخرج طلاب الكلية الحربية 2023 ومراسم الاحتفالات، حيث يسعى لمشاركة الدفعة الجديدة أوقات أفراحهم بتخرجهم، وذلك يكون بالإضافة لحضور الكثير من القيادات فى مصر.
وتعمل الدفعة على الاستعداد لحفلات التخرج، وذلك من خلال العروض العسكرية التي سيتم التجهيز لها، والتي ستظهر قدراتهم العالية وكافة مستوياتهم البدنية والفنية.
لينك موقع تقديم الكلية الحربية 2023.. وطريقة التقديم
شروط الالتحاق بالكلية الحربية 2023
وفى سياق متصل، هناك العديد من الشروط الواجب توافرها بالشخص المتقدم للكلية الحربية وسوف تكون كالتالي:
- يشترط أن يكون والدي التلميذ وأجداده مصريين ولا يكون إي منهم يحمل جنسية أخرى غير المصرية.
- ألا يكون قد سبق الحكم على الطالب بعقوبة جناية أو في جريمة مُخلة بالشرف.
- يجب ألا يكون متزوج أو سبق له الزواج من قبل.
- الطالب والدي الطالب يكون حسن السير والسلوك.
- يشترط اللياقة الطبية، وأن يجتاز الطالب الاختبارات النفسية والمعلومات العامة عن جمهورية مصر العربية حتى سيتم اختباره فيها.
- يجب أن يجتاز الطالب اختبارات اللياقة البدنية بنجاح وتفوق، ولا يجوز أن يتم إعادة الاختبار مرة أخرى في نفس الدفعة المتقدمة من نفس العام في حالة رسوب الطالب.
- يجب أن لا يقل الطول بالنسبة للطلاب الذكور عن للذكور لكل الكليات عن 170 سم.
- يجب أن يجتاز الطالب اختبار العرض الطبي العام والتحاليل الطبية المتقدمة،
- حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من شهادات أخرى.