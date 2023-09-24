قائد قوات الصاعقة الأسبق: أبطال حرب أكتوبر نقلوا خبراتهم لطلاب الكلية الحربية

تحدث اللواء أركان حرب الدكتور أحمد يوسف، قائد قوات الصاعقة وحرس الحدود الأسبق والمستشار الحالي بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، عن حرب أكتوبر المجيدة، مؤكدًا أن أبطال حرب أكتوبر نقلوا خبراتهم لطلاب الكلية الحربية.

وقال يوسف، في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى الفضائية المصرية، إنه لم يشارك في حرب أكتوبر المجيدة، فقد كان طالبًا في السنة الثانية بالكلية الحربية، مشيرًا إلى أنه تولى مناصب قيادية بالقوات المسلحة الباسلة.

قادة وأبطال

وأضاف: "كانت هناك رؤى ومقولات في الجانب الإسرائيلي من خبراء وقادة مفادها أنه بانتهاء جيل أكتوبر وخروجه من الخدمة العسكرية سيعود الجيش المصري إلى حالة خمول وضعف مجددًا".

وتابع: "عمل قادة القوات المسلحة المصرية على نقل الخبرات بطرق وأشكال كثيرة، طلاب الكليات العسكرية يحصلون على جزء نظري وجزء تطبيقي، من يُدرّس في الكليات العسكرية هم الأبطال والقادة والضباط الذين اكتسبوا خبرات من حرب أكتوبر، وبالتالي كانت طريقة شرحهم لنظريات القتال مرتبطة بما تم تطبيقه في حرب 1973، فكانت المصداقية موجودة، وكان شغفنا كطلاب ونحن نسمع منهم موجودا والقناعات موجودة، تدربنا وتعلمنا على يد أبطال من الذين نفذوا عمليات واكتسبوا خبرات حقيقية على أرض الواقع في عام 1973".