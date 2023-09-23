السبت 23 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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السفير حسين هريدي: انتصار أكتوبر لم يأتِ من فراغ (فيديو)

السفير حسين هريدي
السفير حسين هريدي

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية السابق وأحد المشاركين في حرب أكتوبر، إن الرئيس الجزائري الأسبق هواري بو مدين بعد عدوان 1967 سافر إلى موسكو واجتمع مع بريجنيف سكرتير عام الحزب الشيوعي في الاتحاد السوفيتي سابقا، وقال له إن بلاده مستعدة لدفع ما يطلبه الاتحاد السوفيتي لإعادة بناء القوات المسلحة المصرية.

وأضاف هريدي، خلال لقائه عبر قناة مصر الأولى، اليوم السبت، أن الدول العربية وقفت مع مصر في حرب الاستنزاف، مشيرًا إلى أن انتصار أكتوبر لم يأتِ من فراغ، وسبقه إعادة بناء القوات المسلحة والمجهود الحربي وحرب الاستنزاف وبناء حائط الصواريخ بأحدث صواريخ أرض جو في العالم وقتها.

وتابع: "عندما نتحدث عن حرب أكتوبر يجب أن نأخذ في الاعتبار أنها كانت حربا مشتركة بين مصر وسوريا، والعالم العربي كله شارك فيه، وكان هناك كتيبة بها جنود وضباط سعوديين وكان هناك كتيبة سودانية، أي أن شهداءنا كان من بينهم شهداء عرب".

الجزائر بعثت لمصر أكثر من 100 دبابة

وأوضح أحد المشاركين في حرب أكتوبر، أن الجزائر بعثت لمصر أكثر من 100 دبابة قبل اتفاق وقف إطلاق النار.

انتصار اكتوبر إحياء ذكرى انتصارات أكتوبر لم يأت من فراغ السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية السابق أحد المشاركين في حرب أكتوبر

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