السفير حسين هريدى: قمة الخرطوم 67 قدمت الدعم لدول المواجهة (فيديو)

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية السابق وأحد المشاركين في حرب أكتوبر، إن حرب أكتوبر المجيدة ثأرت لمصر وسوريا والعالم العربي شرقا وغربا، مؤكدًا أن 6 أكتوبر 1973 من أجمل وأغلى الأيام في تاريخ مصر والأمة العربية.

الخرطوم 1967

وأضاف "هريدي" خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم السبت، أنه عندما نتحدث عن حرب أكتوبر يجب أن نعود بذاكرتنا إلى العدوان الإسرائيلي على مصر وسوريا والضفة الغربية وغزة ولبنان في يونيو 1967، والتفاف الدول العربية في قمة الخرطوم في أغسطس من نفس العام، حيث قدمت كل الدعم السياسي والمادي والاقتصادي لدول المواجهة.

وأشار إلى أن الدعم العربي كان له هدفان رئيسيان، دعم مصر في جهودها لإعادة بناء قواتها المسلحة، وتعويض مصر عن فقدان دخلها من قناة السويس.

وأوضح هريدى: السعودية والكويت كانتا من أكبر الدول التي قدمت الدعم المادي والمعنوي والسياسي لمصر من أجل إعادة بناء القوات المسلحة.