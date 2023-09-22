"أشرف مروان ضلل وخدع تل أبيب".. جنود مجهولة مهدت لحرب أكتوبر

عرض برنامج "بصراحة" الذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، عبر قناة “الحياة” حلقة خاصة عن حرب أكتوبر المجيدة.

وعرضت الإعلامية رانيا هاشم خلال الحلقة تقريرًا عن حرب أكتوبر، والذي جاء فيه، أن هذه الحرب العظيمة كانت لها جنود مجهولة يمهدون للحرب، جنود حفر التاريخ أسمائهم بالذهب، رغم المحاولات المتكررة للتشكيك فيها، وعلى رأس هؤلاء كان اسم أشرف مروان الذي شككت إسرائيل وجهاز الموساد في ولائه لوطنه.

دور أشرف مروان في حرب أكتوبر

أشرف مروان يعد آخر شهداء حرب أكتوبر المجيدة، فما الذي جرى خلف خطوط العدو، وكيف كانت الإخفاقات داخل أروقة حكومة جولدا مائير وجيش الاحتلال قبل انطلاق الحرب.

أشرف مروان نجح في تضليل إسرائيل واستخباراتها العسكرية قبل الحرب، وحاولت تل أبيب مؤخرًا في تضارب واضح للرواية الإسرائيلية، التشكيك في ولائه لوطنه.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية قبل أشهر، أن أشرف مروان ضلل وخدع تل أبيب في حرب أكتوبر 1973، والمعروفة لدى الاحتلال بيوم الغفران، فكلما اقتربت ذكرى انتصار السادس من أكتوبر تبدأ المحاولات الإسرائيلية للتشكيك في هذا النصر العظيم.

روايات إسرائيلية كاذبة

أشرف مروان راوغ إسرائيل وضللها مرارًا وتكرارًا ضمن خطة خداع مصرية بامتياز، أشرفت عليها أجهزة الدولة المصرية الراسخة بقيادة رئيسها الشهيد الراحل محمد أنور السادات "داهية الحرب والسلام".

وكان أشرف مروان المستشار السياسي والأمني للرئيس الراحل أنور السادات عام 1970م، كما أنه ترأس الهيئة العربية للتصنيع خلال الفترة من 1974م حتى عام 1979م ، التحق بالقوات المسلحة المصرية عام 1965م بعد أن أنهى دراسته في كلية العلوم بجامعة القاهرة، وضل يعمل بالمعامل المركزية بالجيش المصري، حتى عمل كمساعد للرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وتزوج أشرف مروان من منى عبدالناصر، ابنة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وعاش مروان في لندن بعد أن ترك السياسة، وعمل كرجل أعمال حتى وفاته في يونيه 2007.