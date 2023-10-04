ضمن حملة "طرق الأبواب".. 8 آلاف و250 زيارة منزلية للتوعية المجتمعية بقرى أسوان

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، قيام فرع المجلس القومى للمرأة بتنظيم ندوة مجتمعية وعدد 8 آلاف و250 زيارة منزلية ضمن فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب "بلدى أمانة" حيث استهدفت توعية عدد 51 ألفا و652 من السيدات والرجال والأطفال بقرى ونجوع مركزى إدفو وكوم أمبو.

سلسلة من الأنشطة ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية

وأكدت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة، أنه تحت رعاية محافظ أسوان يتم استكمال تنظيم سلسلة من الأنشطة والفعاليات ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم وتعزيز محاور التمكين الاقتصادى والاجتماعى والثقافى لدى الأهالى داخل جميع القرى والنجوع وخاصة المستهدفة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

كما أوضحت الدكتورة هدى مصطفى، أن الندوات والزيارات المنزلية تستهدف نشر التوعية المجتمعية، وتعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، بالإضافة إلى شرح دور المشروعات القومية الكبرى فى تحقيق التنمية المنشودة، مع رفع الوعى بالتحديات التي يواجهها المجتمع.

ولفتت إلى أن حملة "بلدى أمانة" يشارك فيها رائدات المجلس وميسرات مجموعات الإدخار والإقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين، علاوة على القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.