الأربعاء 04 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مستقبل الإلكترونيات.. منح جائزة نوبل في الكيمياء لـ 3 علماء بينهم روسي

العلماء الثلاثة الفائزين
العلماء الثلاثة الفائزين بالجائزة

أعلنت الأكاديمية السويدية للعلوم عن الفائزين بجائزة نوبل في مجال الكيمياء لعام 2023، وهم 2 من علماء من الولايات المتحدة الأمريكية وعالم روسي، حيث قررت الأكاديمية منح الجائزة إلى كل من مونجي جي باوندي ولويس إي بروس من الولايات المتحدة وأليكسي إكيموف من روسيا "لاكتشافهم وتركيبهم النقاط الكمومية والتأثير على مستقبل الإلكترونيات".

وتُكافئ جائزة نوبل في الكيمياء لعام 2023 اكتشاف وتطوير النقاط الكمومية، وهي جسيمات نانوية صغيرة جدًا لدرجة أن حجمها يحدد خصائصها.

مستقبل الإلكترونيات يقود 3 علماء للفوز بنوبل

وبحسب الموقع الرسمي للجائزة فإن هذه الجسيمات تتمتع بخصائص فريدة وتقوم الآن بنشر ضوءها من شاشات التلفزيون ومصابيح LED، فهي تحفز التفاعلات الكيميائية ويمكن لضوءها الواضح أن يضيء أنسجة الورم للجراح.

استخدم الباحثون في المقام الأول النقاط الكمومية لإنشاء ضوء ملون، ويعتقدون أن النقاط الكمومية يمكن أن تساهم في المستقبل في الإلكترونيات المرنة، وأجهزة الاستشعار الصغيرة، والخلايا الشمسية الأقل حجمًا، وربما الاتصالات الكمومية المشفرة.

txt

نجيب محفوظ "الفائز الوحيد".. أدباء عرب سبق وترشحوا لـ"نوبل"

وقال يوهان أكفيست، رئيس لجنة نوبل للكيمياء: "تتناول جائزة الكيمياء لهذا العام عدم المبالغة في تعقيد الأمور، بل العمل على ما هو سهل وبسيط، يمكن بناء الجزيئات الوظيفية حتى من خلال اتباع طريق مباشر".

وأكدت صحيفة "هيندوسن تايمز" الهندية، أن جائزة نوبل في الكيمياء هي الجائزة الثالثة التي تمنح هذا الأسبوع، حيث فاز الفرنسي بيير أوجوستيني، والمجري النمساوي فيرينك كراوس، والفرنسي السويدي آن لويلير، بجائزة نوبل في الفيزياء أمس الثلاثاء، وقبل ذلك حصلت العالمة المجرية كاتالين كاريكو وزميلها الأمريكي درو وايزمان على جائزة نوبل للطب.

وتابعت أنه يستتبع جائزة الكيمياء الجوائز التي تحظى بمتابعة كبيرة في الأدب والسلام والاقتصاد والتي سيتم الإعلان عنها في 5 و6 و9 أكتوبر.

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت وسائل إعلام سويدية أن الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم ربما أعلنت الفائزين بجائزة نوبل في الكيمياء لهذا العام قبل الأوان. وقالت هيئة الإذاعة العامة SVT إن الأكاديمية أرسلت بيانًا صحفيًا عن طريق الخطأ في وقت مبكر من يوم الأربعاء يحتوي على أسماء الفائزين.

تُمنح جوائز نوبل تخليدًا لذكرى المخترع ألفريد نوبل، الذي أوصى في وصيته أن تستخدم ممتلكاته لتمويل "جوائز لأولئك الذين قدموا، خلال العام السابق، أكبر فائدة للبشرية"، وفي عام 1968، قدم البنك المركزي السويدي جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية، ويتم الكشف عن الفائزين بهذه الجوائز المرموقة في ستوكهولم طوال شهر أكتوبر، باستثناء جائزة السلام التي تحددها لجنة نوبل النرويجية في أوسلو.

نوبل الكيمياء روسي الولايات المتحدة علماء الالكترونيات مستقبل

مواد متعلقة

نوبل تحتفي بأحمد زويل.. أبرز العلماء الحائزين على الجائزة في الكيمياء

تسريبات الفائزين بجائزة نوبل فى الكيمياء تثير الجدل قبل الإعلان.. بث مباشر

افتتاح سلسلة مطاعم وفنادق يملكها في مصر.. دي نيرو: "أتطلع لرؤيتكم هناك"

فيكتوريا بيكهام تكسر الصمت وتكشف تفاصيل خيانة زوجها لها قبل 20 عامًا

خطر جديد يهدد المهاجرين للولايات المتحدة.. موجات الحر تقتل العشرات على الحدود

كيف خدع السادات المخابرات الأمريكية والإسرائيلية وانتصر فى حرب أكتوبر؟

كيف فاز 3 علماء بجائزة نوبل للفيزياء؟

أجوستينى وكراوس ولويلير يفوزون بجائزة نوبل فى الفيزياء

الأكثر قراءة

بالأسماء.. التشكيل الجديد للوطنية للانتخابات بعد تغيير رئيسها

باستثمارات 3 مليارات دولار.. مشروع عالمى لإنتاج الوقود الأخضر باقتصادية قناة السويس

أول تعليق من ترامب على عزل رئيس النواب الأمريكى مكارثى

السيرة الذاتية للمستشار حازم بدوي رئيس "الوطنية للانتخابات"

سيد عبد العال يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة الذكرى ال50 لنصر أكتوبر

"كاف" يعلن موعد قرعة دوري الأبطال والكونفيدرالية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سراج

الأستاذ الفارس.. والفارس المعلم

أحمد الصغير

تاريخ القوات المسلحة المصرية فى 5 آلاف عام! (1)

مدحت بشاى

خطايا السنة الإخوانية السوداء

مؤمن المحمدي

الكباب

أحمد بهاء الدين شعبان

(إسرائيل) مُنحنى العنف وآليات التفكيك (2)

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود (5)

وائل لطفي

إنجازات الماضى وتحديات المستقبل

منى رجب

العبور الي الجمهورية الجديدة

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

الأوقاف الفلسطينية: أكثر من 300 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى

الحرب والإيمان.. كتاب جديد فى إسرائيل عن حرب أكتوبر: المعارك الصعبة والأسر

الأمم المتحدة: إسرائيل هجّرت 13 أسرة تضم 44 طفلًا من جنوب الخليل