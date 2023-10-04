مستقبل الإلكترونيات.. منح جائزة نوبل في الكيمياء لـ 3 علماء بينهم روسي

أعلنت الأكاديمية السويدية للعلوم عن الفائزين بجائزة نوبل في مجال الكيمياء لعام 2023، وهم 2 من علماء من الولايات المتحدة الأمريكية وعالم روسي، حيث قررت الأكاديمية منح الجائزة إلى كل من مونجي جي باوندي ولويس إي بروس من الولايات المتحدة وأليكسي إكيموف من روسيا "لاكتشافهم وتركيبهم النقاط الكمومية والتأثير على مستقبل الإلكترونيات".

وتُكافئ جائزة نوبل في الكيمياء لعام 2023 اكتشاف وتطوير النقاط الكمومية، وهي جسيمات نانوية صغيرة جدًا لدرجة أن حجمها يحدد خصائصها.

مستقبل الإلكترونيات يقود 3 علماء للفوز بنوبل

وبحسب الموقع الرسمي للجائزة فإن هذه الجسيمات تتمتع بخصائص فريدة وتقوم الآن بنشر ضوءها من شاشات التلفزيون ومصابيح LED، فهي تحفز التفاعلات الكيميائية ويمكن لضوءها الواضح أن يضيء أنسجة الورم للجراح.

استخدم الباحثون في المقام الأول النقاط الكمومية لإنشاء ضوء ملون، ويعتقدون أن النقاط الكمومية يمكن أن تساهم في المستقبل في الإلكترونيات المرنة، وأجهزة الاستشعار الصغيرة، والخلايا الشمسية الأقل حجمًا، وربما الاتصالات الكمومية المشفرة.

وقال يوهان أكفيست، رئيس لجنة نوبل للكيمياء: "تتناول جائزة الكيمياء لهذا العام عدم المبالغة في تعقيد الأمور، بل العمل على ما هو سهل وبسيط، يمكن بناء الجزيئات الوظيفية حتى من خلال اتباع طريق مباشر".

وأكدت صحيفة "هيندوسن تايمز" الهندية، أن جائزة نوبل في الكيمياء هي الجائزة الثالثة التي تمنح هذا الأسبوع، حيث فاز الفرنسي بيير أوجوستيني، والمجري النمساوي فيرينك كراوس، والفرنسي السويدي آن لويلير، بجائزة نوبل في الفيزياء أمس الثلاثاء، وقبل ذلك حصلت العالمة المجرية كاتالين كاريكو وزميلها الأمريكي درو وايزمان على جائزة نوبل للطب.

وتابعت أنه يستتبع جائزة الكيمياء الجوائز التي تحظى بمتابعة كبيرة في الأدب والسلام والاقتصاد والتي سيتم الإعلان عنها في 5 و6 و9 أكتوبر.

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت وسائل إعلام سويدية أن الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم ربما أعلنت الفائزين بجائزة نوبل في الكيمياء لهذا العام قبل الأوان. وقالت هيئة الإذاعة العامة SVT إن الأكاديمية أرسلت بيانًا صحفيًا عن طريق الخطأ في وقت مبكر من يوم الأربعاء يحتوي على أسماء الفائزين.

تُمنح جوائز نوبل تخليدًا لذكرى المخترع ألفريد نوبل، الذي أوصى في وصيته أن تستخدم ممتلكاته لتمويل "جوائز لأولئك الذين قدموا، خلال العام السابق، أكبر فائدة للبشرية"، وفي عام 1968، قدم البنك المركزي السويدي جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية، ويتم الكشف عن الفائزين بهذه الجوائز المرموقة في ستوكهولم طوال شهر أكتوبر، باستثناء جائزة السلام التي تحددها لجنة نوبل النرويجية في أوسلو.