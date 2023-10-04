كيف دعمت الحكومة الذكاء الاصطناعي خلال عهد الرئيس السيسي؟

تعتبر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي من أهم المجالات التي تساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية والتنمية البشرية في أي دولة، وبذلت الحكومة جهودا كبيرة لدعم هذا المجال خلال فترة رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واحتلت مصر الترتيب الـ 56 من بين 172 دولة في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي عام 2020، وكانت الجهود المبذولة في هذا الإطار هي السبب في تحقيق هذه المعدلات، وفيما يلي بعض الجهود التي قامت بها الحكومة المصرية في هذا الصدد:

إنشاء المجلس الأعلى للذكاء الاصطناعي

في نوفمبر 2019، أنشأت الحكومة المصرية المجلس الأعلى للذكاء الاصطناعي ليتولى مسؤولية صياغة وتنفيذ سياسات الاعتماد على الذكاء الاصطناعي.

إطلاق استراتيجية الذكاء الاصطناعي

وأطلقت الحكومة المصرية خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، استراتيجية الذكاء الاصطناعي والتي تهدف إلى تعزيز مكانة مصر عالميًا في مجال استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، والإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تطوير هذا المجال ودمجه في مختلف قطاعات الحكومة والقطاع الخاص.

إطلاق المنصة القومية للذكاء الاصطناعي

أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في يوليو 2021 المنصة القومية للذكاء الاصطناعي، والتي تستهدف جمع شركاء الأعمال معًا، لمناقشة مواثيق أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي وفرصه، وتستهدف الوزارة من خلال تلك المنصة زيادة الوعي بما تنجزه الدولة في هذا المجال.

تشجيع رواد الأعمال

قامت الحكومة بتشجيع رواد الأعمال في مجال الذكاء الاصطناعي، من خلال توفير التمويل والدعم الفني والتقني لهم.

إنشاء مراكز بحثية

قامت الحكومة بإنشاء مراكز بحثية في مجال الذكاء الاصطناعي، لتطوير التقنيات والحلول الذكية.

تدريب الكوادر البشرية

قامت الحكومة بتدريب الكوادر البشرية في مجال الذكاء الاصطناعي، لتأهيلهم للاستفادة من هذه التقنيات في مختلف المجالات.

تطبيقات حكومية ذكية

قامت الحكومة بتطوير تطبيقات حكومية ذكية تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل تطبيقات الصحة والتعليم والخدمات الحكومية.

دعم الابتكار

قامت الحكومة بدعم المشاريع المبتكرة في مجال الذكاء الاصطناعي، من خلال توفير التمويل والدعم اللازم لهم.