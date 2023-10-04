الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

خبراء: الذكاء الاصطناعى يشكل تهديدا كبيرا للمؤهلات الجامعية

الذكاء الاصطناعى
الذكاء الاصطناعى

حذر موظفون كبار في قطاع التعليم الجامعي الأيرلندي، من "تهديد وخداع" أدوات الذكاء الاصطناعي في أداء مهمات وواجبات الطلبة في التعليم العالي، ما يتطلب تدريبًا عاجلًا للكوادر الجامعية من أجل حماية نزاهة التقييمات والمؤهلات الجامعية، وفقا لرويترز.

ونقل التقرير عن البروفيسور بول أودوتشارتيه نائب رئيس جامعة "جالوي" الأيرلندية، قوله إن الجامعة تدرس إدخال تغييرات على عملية التقييم للمساعدة في مواجهة تلك التهديدات.

وأوضح أن تلك التغييرات تتضمن دمج المزيد من العروض التقديمية الشفهية، ووضع أسئلة للتقييمات تتميز بدقتها وكثرة تفاصيلها، إضافة إلى طلب أدلة من الطلبة على مسودة العمل الخاصة بالمهام.

وبين البروفيسور أودوتشارتيه، أن الأكاديميين يحتاجون إلى الانخراط في تعلم كيفية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بشكل مناسب وفي تعليم الطلبة على كيفية التخفيف من استخدامها غير المناسب، مضيفًا أن تلك العملية تزيد من الحاجة إلى تطوير الموظفين وتدريبهم ورفع مهاراتهم.

وأشارت الصحيفة إلى أن ارتفاع عدد الطلبة بالنسبة إلى عدد أعضاء هيئة التدريس شكل تحديًا كبيرًا في زيادة المهارات في ظل انعدام استثمارات حكومية إضافية.

وبينت أن التحذير يأتي في وقت تستضيف فيه جامعة "جالوي"، مؤتمرًا دوليًا كبيرًا حول النزاهة الأكاديمية والبحثية بالتشارك مع "شبكة النزاهة الأكاديمية الوطنية" في أيرلندا.

الأيرلندي التعليم الجامعى قطاع التعليم الجامعي الذكاء الاصطناعي المؤهلات الجامعية

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