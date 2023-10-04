تقوية جهاز المناعة الأبرز.. تعرف على الفوائد الصحية للجوافة

تعد الجوافة من الفواكه اللذيذة والمغذية وتتميز بالرائحة النفاذة والمذاق المميز وتحتوي الجوافة على العديد من الفوائد الصحية والعناصر الغذائية المهمة للجسم، ومنها فيتامين سي.

وفيما يلي يرصد "الدستور" بعض الفوائد التي يمكن الحصول عليها من تناول الجوافة:

تقوية جهاز المناعة

تحتوي الجوافة على فيتامين سي بنسبة عالية، وهو مضاد للأكسدة يساعد على تقوية جهاز المناعة وحماية الجسم من الأمراض.

تحسين صحة الجهاز الهضمي

تحتوي الجوافة على نسبة عالية من الألياف الغذائية التي تساعد على تحسين صحة الجهاز الهضمي وتقليل مشاكل الإمساك.

تحسين البشرة

تحتوي الجوافة على فيتامين أ، وهو مفيد لصحة البشرة والعيون، كما أنه يساعد على إبطاء عملية الشيخوخة.

تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب

و تحتوي الجوافة على مضادات الأكسدة والبوتاسيوم، وهما مفيدان لصحة القلب والأوعية الدموية، ويمكن أن يقللان من خطر الإصابة بأمراض القلب.

تخفيض ضغط الدم

الجوافة تحتوي على مستويات عالية من البوتاسيوم، وهو مفيد لخفض ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

تحسين صحة العظام

تحتوي الجوافة على كمية جيدة من المغنيسيوم والكالسيوم، وهما مفيدان لصحة العظام والأسنان.

تحسين صحة العيون

تحتوي الجوافة على مضادات الأكسدة والفيتامينات المفيدة لصحة العيون، ويمكن أن تحسن الرؤية وتقليل خطر الإصابة بأمراض العيون.

تقليل خطر الإصابة بسرطان البروستاتا

الجوافة تحتوي على مادة الليكوبين، وهي مادة مفيدة لصحة البروستاتا، ويمكن أن تقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.

تحسين صحة الأسنان

تحتوي الجوافة على مضادات البكتيريا والفيتامينات المفيدة لصحة الأسنان، ويمكن أن تحسن صحة الفم والأسنان.

تقليل خطر الإصابة بالسكري

تحتوي الجوافة على نسبة منخفضة من السكريات والكربوهيدرات، وهذا يجعلها مناسبة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في مستوى السكر في الدم.