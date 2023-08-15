توصيات فنية لمزارعي الجوافة يجب مراعاتها خلال شهر أغسطس

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي الجوافة، مراعاتها، خلال شهر أغسطس:

وتمثلت التوصيات في الآتي:

• في الأراضي القديمة التي تروى غمراً يتم الري كل 7- 10 أيام للأشجار الحديثة أما الأشجار المثمرة فتزيد احتياجاتها من المياه عن الأشجار الحديثة وتروى كل 12- 15 يوماً.

• الحذر من تعريض الأشجار لقلة مياه الري أو العطش حتى لا يتأثر الحجم النهائي للثمار، حيث يتم إعطاء أقص.

• ري كمية من المياه خلال هذه الفترة.