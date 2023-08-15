الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

توصيات فنية لمزارعي الجوافة يجب مراعاتها خلال شهر أغسطس

محصول الجوافة
محصول الجوافة

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي الجوافة، مراعاتها، خلال شهر أغسطس:
وتمثلت التوصيات في الآتي:
• في الأراضي القديمة التي تروى غمراً يتم الري كل 7- 10 أيام للأشجار الحديثة أما الأشجار المثمرة فتزيد احتياجاتها من المياه عن الأشجار الحديثة وتروى كل 12- 15 يوماً.
• الحذر من تعريض الأشجار لقلة مياه الري أو العطش حتى لا يتأثر الحجم النهائي للثمار، حيث يتم إعطاء أقص.
• ري كمية من المياه خلال هذه الفترة.

الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي الجوافة يجب

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