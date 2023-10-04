ضبط 18 ألف لتر سولار و3 آلاف قطعة حلوى منتهية الصلاحية بالبحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مع متابعة جميع الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به.

حملة تموينية بمركز كوم حمادة

وشنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر بالتنسيق مع الطب البيطري، وتحت إشراف مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية، عدة حملات تموينية على الأسواق أسفرت عن: بمركز ادكو تم ضبط 3000 قطعة حلوى منتهية الصلاحية ومصنع أعلاف لاستخدامه مواد خام مجهولة المصدر باجمالى 3 أطنان مواد خام ومحلين لبيعهم سجائر بأزيد من السعر الرسمي.

ضبط 18000 لتر سولار

وبحملة مماثلة بمركز كوم حمادة، تم ضبط 18000 لتر سولار داخل أحد المصانع وسيارة محملة بـ 170 إسطوانة غاز منزلية تم تجميعها؛ لإعادة البيع بالسوق السوداء.

وبمركز بدر تم ضبط 62 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية، كما تم تحرير محضرين بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، و6 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتحرير المحاضر اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.