احتفالًا بذكرى نصر أكتوبر.. محافظ الفيوم يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء

وضع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إكليلًا من الزهور على النصب التذكارى للشهداء، بميدان قارون بمنطقة السواقي، وسط مدينة الفيوم، احتفالًا بالذكرى الـ 50 لنصر أكتوبر المجيد، بمصاحبة الموسيقى العسكرية التي عزفت السلام الوطنى وسلام الشهيد.

جاء ذلك بحضور، الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، والدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام محافظة الفيوم، واللواء ضياء الدين عبدالحميد السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات الأمنية والتنفيذية.

ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة

وهنَّأ محافظ الفيوم، ضباط وصف وجنود القوات المسلحة، بمناسبة ذكرى انتصارات حرب اكتوبر المجيدة، مؤكدًا أن نصر السادس من أكتوبر، يعد معجزة عسكرية في تاريخ المعارك الحربية، ويدل على قوة الجيش المصري وبسالته في الدفاع عن الوطن وسلامة أراضية، مشيرًا إلى أن بطولات حرب أكتوبر تدرس لكل الأجيال، وتعد حافزًا لنا جميعًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء لبناء الجمهورية الجديدة.

وتوجه محافظ الفيوم، بالدعاء لشهداء الجيش والشرطة، الذين ضحوا بأرواحهم من أجل رفعة الوطن وجعل رايته عالية خفاقة، والدعاء بالخير والأمن والسلام لمصر، في ظل رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

احتفالًا بالذكرى ألـ 50 لنصر أكتوبر المجيد

احتفالًا بالذكرى ألـ 50 لنصر أكتوبر المجيد

احتفالًا بالذكرى ألـ 50 لنصر أكتوبر المجيد

احتفالًا بالذكرى ألـ 50 لنصر أكتوبر المجيد