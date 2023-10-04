بيكهام يكشف كواليس ضم ميسى لصفوف إنتر ميامى هذا الصيف

كشف ديفيد بيكهام مالك نادي إنتر ميامي الأمريكي، عن كواليس صفقة انضمام الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى صفوف الفريق هذا الصيف.

وكان ميسي بطل العالم صاحب الـ36 عامًا انضم لصفوف النادي الأمريكي هذا الصيف، بعقد لمدة عامين في صفقة انتقال حر.

وكان النجم الأرجنتيني قد أعلن، في وقت سابق، عن انضمامه إلى إنتر ميامي بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

وارتبط اسم النجم الأرجنتيني بالعودة إلى صفوف برشلونة الإسباني، أو الانتقال إلى الدوري السعودي عبر نادي الهلال السعودي قبل أن يوافق على الانتقال إلى إنتر ميامي.

فرصة

وقال بيكهام في حواره مع برنامج "stick to football" الإنجليزي: "ميسي كان لديه عروض من السعودية والعودة إلى برشلونة، وهذا هو العرض الذي كان يقلقني حقًا لأنه يلامس قلبه، لم يتمكن من توديع برشلونة بشكل جيد".

وأضاف: "تسللت إلى فندق والد ميسي في برشلونة قبل 4 سنوات للاجتماع وحينها لم نكن جاهزين لجلبه وهو لم يكن جاهزًا للمغادرة"، قلت لوالده "نريد إبنك ونود أن يأتي إلى ميامي عندما يكون جاهز إذا كان ذلك ممكنًا وكنا نعمل لمدة أربع سنوات مع شركائي خورخي وخوسيه ماس".

وتابع: "عندما كان في باريس رأينا أن هناك فرصة، كنا نعلم أن جلب شخص مثله سيغير النادي والدوري والرياضة لكنه يفوق ذلك بما يفعله داخل وخارج الملعب لـ اللاعبين الشُبّان وأن تجلب شخص مثل ميسي هو حلم ".

وأكمل: "عندما انضم ميسي لميامي كنت أحضر للتدريبات في الساعة الـ 7:00 صباحًا كل يوم لمدة خمس أسابيع فقط لأراه".

وعن ميسي أتم: "هو متواضع جدًا في ميامي بشكل خاص هو شخص لايُترك وشأنه دائمًا تتم ملاحقته في كل مكان، هناك مئات من الأشخاص يلاحقونه كل يوم في التدريبات، منذ مجيئه لميامي هو يذهب بنفسه للسوبر ماركت يتسوق ويعود للمنزل والناس منصدمون من ذلك لكن هذه طبيعته متواضع ومجتهد لديه عائلة مذهلة زوجته مذهلة والأطفال مذهلون باختصار هو شخص عادي بموهبة لا تُصدق".