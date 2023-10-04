الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كيف يعود «اليونايتد» بعد الانهيار الذى ضرب الفريق منذ انطلاق «البريميرليج»؟

جريدة الدستور

وقع مانشستر يونايتد، في فخ الهزيمة مجددا ليواصل سلسلة الانهيار في الموسم الجديد مع المدرب الهولندي إريك تين هاج.

 

هزيمة مؤلمة لليونايتد أمام جماهير أولد ترافورد وعلى أرضه بعد التقدم بهدفين لخسارة بثلاثية على حساب جالطة سراي التركي لتكتب الهزيمة الثانية في دوري الأبطال.

 

يعانى النادي الإنجليزي العريق حاليا من أسوء بداية منذ موسم 1986، وخسر فيه مانشستر يونايتد ست مباريات من أول عشر للمرة الأولى في 37 عاما، وبدأت الشكوك تحوم حاليا حول قدرة الفريق على تخطي دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا بعد مرور جولتين فقط.

 

“الدستور” تستعرض أبرز النقاط التي قد يفعلها اليونايتد للعودة مرة أخرى وإنقاذ الموسم مبكرًا.

 

تغيير طريقة اللعب

 

بعد الإصابات التي ضربت الفريق منذ بداية الموسم، يجب على المدرب الهولندي تغيير طريقة اللعب بعدما عانى الفريق دفاعيًا منذ انطلاق الموسم.

 

ويلعب اليونايتد بطريقة 4-3-3 لا يغيرها تين هاج منذ توليه مهمة الفريق لكن تغيير طريقة اللعب والاعتماد على ثلاثي دفاعي قد يعدل بعض الشيء.

 

 

الاستحواذ العربي

 

منقذ آخر للنادي الإنجليزي هو بيعه للاستثمار العربي الذي يرغب في شراءه منذ الموسم الماضي.

 

ويريد القطري الشيخ جاسم شراء اليونايتد وفقًا للتقارير كما إنه عرض 5 مليار لشراءه لكن ملاك النادي رفضوا أكثر من مرة.

 

بيع النادي الإنجليزي سيحل مشاكل كثيرة وسيبدأ الاستحواذ العربي في ضخ الأموال لجلب العديد من النجوم الذين قد يغيروا شكل الفريق.

 

ميركاتو يناير

 

نقطة التحول الحقيقية قد تكون في سوق الانتقالات الشتوية لليونايتد، لإنقاذ الغيابات وضم العديد من الصفقات التي قد تحول الفريق للأفضل.

 

ويفتقد اليونايتد لخط دفاعي كامل منذ بداية الموسم بسبب الإصابات بجانب افتقاده لجناح أيمن أساسي بعد مشاكل أنتوني وسانشو.

 

 

أولد ترافورد تين هاج مانشستر يونايتد جالطة سراى اليونايتد

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