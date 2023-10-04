حكاية وطن.. "العدل" تنجح في حل أزمة الشهر العقاري بإنشاء مقرات جديدة

كشف كتاب حكاية وطن عن حجم الإنجازات التي حققتها وزارة العدل خلال 9 سنوات، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير منظومة العدالة، واستخدام أحدث الوسائل التقنية في التقاضي والخدمات المقدمة للمواطنين، بما يحقق سرعة الإنجاز وحوكمة الإجراءات.

وتضمنت خطة "العدل" تطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق، وتم رفع كفاءة وزيادة المقرات فتم إنشاء 10 مقرات شهر عقاري جديدة، وتم رفع كفاءة 336 مقر شهر عقاري، وزيادة عدد مأموريات من 191 إلى 213 مأمورية، وزيادة فروع التوثيق من 307 إلى 702 فرع منها 152 فرع يعمل بالفترة المسائية.

كما تم زيادة عدد الموظفين وتدريبهم فتم إضافة حوالي 1400 موظف إلى مصلحة الشهر العقاري وتدريبهم على 10 دورات تدريبية.