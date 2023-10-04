الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مركز التطوير بالأزهر: بدء الحجز في برامج المقررات الدراسية العربية والشرعية 

مركز تطوير تعليم
مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين

أعلن مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر الشريف، عن بدء الحجز في البرامج المتخصصة في المقررات الدراسية العربية والشرعية والثقافية لجميع الكليات التي يُدرِّس فيها نخبة من أساتذة جامعة الأزهر الشريف المتخصصين، وذلك بالتعاون مع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف.

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وتأتي البرامج المتخصصة في المقررات الدراسية العربية والشرعية والثقافية لجميع الكليات، لتنمية الطلاب الوافدين علميًّا وثقافيًّا، وانطلاقًا من توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بالاهتمام بالطلاب الوافدين، ورعايتهم، وانتهاج السُّبُل التي من شأنها تنميتُهم علميًّا وثقافيًّا، وتطبيقًا لرسالة مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب التي تضطلع بإعداد البرامج التي تُحقق رسالة الأزهر الشَّريف في تطوير منظومة تعليم الطُّلاب الوافدين، والارتقاء بمستواهم العلمي.

تنمية القدرات العلمية للطلاب

وقالت الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشئون الوافدين، رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، إن البرامج تتطلع إلى تنمية القدرات العلمية للطلاب الوافدين في المرحلة الجامعية، بما يعينهم على سرعة التحصيل، ويرفع من مستواهم العلمي، من خلال تطبيق نظام الإشراف الأكاديمي من أساتذة جامعة الأزهر.

وأوضحت الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشئون الوافدين، رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، أن هذه البرامج تُعقد بالشراكة مع كل من: جامعة الأزهر، ومدينة البعوث الإسلامية، والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر.

ويمكن للطلاب الراغبين في الالتحاق بهذه البرامج التقُّدم بطلب على الرابط التالي  http://Azharstudy.com، بدءًا من الآن وحتى ١٠ أكتوبر الجاري. 

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