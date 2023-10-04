الأربعاء 04 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"صرف الإسكندرية" تعقد جلسات نقاشية على هامش فعاليات معرض "إكسبوتك"

جلسات نقاشية بالمعرض
جلسات نقاشية بالمعرض الدولي للمياه

شهدت فعاليات المعرض الدولي للمياه "إكسبوتك" استمرار لجلسات نقاشية وحوارية وزيارات وعروض تقديمية بجناح شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، لتبادل الخبرات والتعرف على أحدث التقنيات في مختلف المجالات، واستعراض اساليب التطوير والبحث العلمي بالشركة وخطواتها الجادة في الحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية.

وعقدت جلسات نقاشية مع المنحة الألمانية GIZ، وأبدوا إعجابهم بالتنظيم وبمجهود الشركة على كافة الأصعدة، ورغبتهم في مزيد من التعاون في مجال التغيرات المناخيه في القريب العاجل، وذلك لتطوير خططهم في مشروع early warning system.


كما زار المسئول عن مشروع الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه الممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولة بزيارة جناح الشركة  وأبدى إعجابه بالتنظيم والنشاط الملحوظ للشركه فى تحديث البيانات وقاعده البيانات الكامله الخاصه GIS وما وصلت له الشركة من فكر متطور  المبنى على خطط مدروسة بشأن التغيرات المناخية وخطوات الشركة في مجال البصمة الكربونية وذلك بالتعاون مع قطاع المعامل والبحوث والجودة.


وقد زار جناح الشركة بالمعرض مدير عام gis بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وتم عرض إنجازات الإدارة العامة لنظم المعلومات الجغرافية في ملف الأمطار من حيث قراءة خرائط الأرصاد، وعمل dim لسطح الأرض، وdatabase لكمية الأمطار وأماكن تجمعات مياه الأمطار، وعمل تحليل شبكي للطرق لمعرفة أقرب مسار، بخلاف توقيع النقاط الساخنة.

وتم طرح مشروع إقامة ورشة عمل عن التغيرات المناخية ويتم بها عرض لإنجازات الإدارة العامة لنظم المعلومات الجغرافية بشركة صرف صحي الإسكندرية في مواجهة مياه الامطار كنموذج.

ووضع خطوط لبروتوكول مع احدي الشركات للتعاون وتبادل الخبرات والتدريب في مجال المعامل والجودة، بهدف تطوير ورفع كفاءة المعامل المركزية وتطبيق التكنولوجيا والنظم العالمية الحديثة حتى يمكن تقديم أفضل خدمة للمواطن.
كما قام المهندس حسن الفار رئيس الجهاز التنفيذي السابق بالاشادة بالتنظيم، وخطوات الشركة في الحفاظ علي البيئة بدعم انشاء وتشغيل هاضم محطة التنقية الشرقية ودور المعامل في البحث العلمي وتوفير أحدث الأجهزة المعملية وتدريب  امهر الكيميائين المعتمدين وكذلك التدريب النظري والعملي للكيميائين والفنيين طبقا لطرق التحاليل القياسية الدولية الخاصة ب wastewater management، كذلك دور قطاع المعامل بالاعداد والاشتراك في عمل الدراسات للشركات والهيئات بغرض معالجة مخلفاتها الصناعية لتطابق حدود القانون وامدادها بالحلول العملية المناسبة لمشاكلها.


يذكر أن المعرض الدولي لتكنولوجيا المياه ومعالجة المخلفات إكسبو 2023 يستمر لمدة ثلاثة أيام، وبمشاركة وزارات: الإسكان والمرافق، التعاون الدولى، البيئة، الشباب والرياضة، الإنتاج الحربى.
ويشارك في المعرض العديد من المنظمات الوطنية والدولية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:  السفارة الألمانية في القاهرة، GIZ، الشراكة الألمانية للمياه (GWP، شراكة إعادة التدوير الألمانية (GRP)، BVWM، والهيئة العربية للتنمية الصناعية والتعدين وممثلي الهيئات والمنظمات والمحلية العاملة فى مجال المياه والصرف الصحى وتحلية المياه وإدارة المخلفات في جمهوريه مصر العربية، بالإضافة الي أكثر من 40 شركة ألمانية.

المعرض الدولى للمياه جلسات نقاشية وحوارية الصرف الصحي بالإسكندرية تبادل الخبرات التطوير والبحث العلمي

مواد متعلقة

"صرف صحى الإسكندرية" ترفع حالة الطوارئ استعدادًا للأمطار المبكرة

الأكثر قراءة

أول تعليق من ترامب على عزل رئيس النواب الأمريكى مكارثى

كيف حافظت الدولة على استقرار إمدادات الوقود خلال الـ10 سنوات الماضية؟

"الصحة" تكشف أعراض الإنفلونزا التى تستلزم استشارة الطبيب

كيف تؤثر الإطاحة التاريخية بـ"مكارثى" على الاقتصاد الأمريكى؟

خطر جديد يهدد المهاجرين للولايات المتحدة.. موجات الحر تقتل العشرات على الحدود

"الدواء" تقرر سحب دلتاكلاف شراب من الصيدليات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

منذ تكوينها حتى انتصار أكتوبر.! (تاريخ القوات المسلحة المصرية فى خمسة آلاف عام!)

مدحت بشاى

خطايا السنة الإخوانية السوداء

مؤمن المحمدي

الكباب

أحمد بهاء الدين شعبان

(إسرائيل) مُنحنى العنف وآليات التفكيك (2)

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود (5)

وائل لطفي

إنجازات الماضى وتحديات المستقبل

منى رجب

العبور الي الجمهورية الجديدة

ماجد حبته

الفقر.. المخدرات.. والفوضى

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

"أيام الدم والنار".. جولدا مائير تروى لحظات الرعب من "أكتوبر 73": اقتلونى إذا وصل المصريون إلى منزلى فى تل أبيب

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 أطفال من تل الرميدة بمدينة الخليل

الرئاسة الفلسطينية تحذر من استمرار اقتحامات المستوطنين القدس تحت حماية الاحتلال