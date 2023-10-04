"صرف الإسكندرية" تعقد جلسات نقاشية على هامش فعاليات معرض "إكسبوتك"

شهدت فعاليات المعرض الدولي للمياه "إكسبوتك" استمرار لجلسات نقاشية وحوارية وزيارات وعروض تقديمية بجناح شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، لتبادل الخبرات والتعرف على أحدث التقنيات في مختلف المجالات، واستعراض اساليب التطوير والبحث العلمي بالشركة وخطواتها الجادة في الحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية.

وعقدت جلسات نقاشية مع المنحة الألمانية GIZ، وأبدوا إعجابهم بالتنظيم وبمجهود الشركة على كافة الأصعدة، ورغبتهم في مزيد من التعاون في مجال التغيرات المناخيه في القريب العاجل، وذلك لتطوير خططهم في مشروع early warning system.



كما زار المسئول عن مشروع الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه الممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولة بزيارة جناح الشركة وأبدى إعجابه بالتنظيم والنشاط الملحوظ للشركه فى تحديث البيانات وقاعده البيانات الكامله الخاصه GIS وما وصلت له الشركة من فكر متطور المبنى على خطط مدروسة بشأن التغيرات المناخية وخطوات الشركة في مجال البصمة الكربونية وذلك بالتعاون مع قطاع المعامل والبحوث والجودة.



وقد زار جناح الشركة بالمعرض مدير عام gis بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وتم عرض إنجازات الإدارة العامة لنظم المعلومات الجغرافية في ملف الأمطار من حيث قراءة خرائط الأرصاد، وعمل dim لسطح الأرض، وdatabase لكمية الأمطار وأماكن تجمعات مياه الأمطار، وعمل تحليل شبكي للطرق لمعرفة أقرب مسار، بخلاف توقيع النقاط الساخنة.

وتم طرح مشروع إقامة ورشة عمل عن التغيرات المناخية ويتم بها عرض لإنجازات الإدارة العامة لنظم المعلومات الجغرافية بشركة صرف صحي الإسكندرية في مواجهة مياه الامطار كنموذج.



ووضع خطوط لبروتوكول مع احدي الشركات للتعاون وتبادل الخبرات والتدريب في مجال المعامل والجودة، بهدف تطوير ورفع كفاءة المعامل المركزية وتطبيق التكنولوجيا والنظم العالمية الحديثة حتى يمكن تقديم أفضل خدمة للمواطن.

كما قام المهندس حسن الفار رئيس الجهاز التنفيذي السابق بالاشادة بالتنظيم، وخطوات الشركة في الحفاظ علي البيئة بدعم انشاء وتشغيل هاضم محطة التنقية الشرقية ودور المعامل في البحث العلمي وتوفير أحدث الأجهزة المعملية وتدريب امهر الكيميائين المعتمدين وكذلك التدريب النظري والعملي للكيميائين والفنيين طبقا لطرق التحاليل القياسية الدولية الخاصة ب wastewater management، كذلك دور قطاع المعامل بالاعداد والاشتراك في عمل الدراسات للشركات والهيئات بغرض معالجة مخلفاتها الصناعية لتطابق حدود القانون وامدادها بالحلول العملية المناسبة لمشاكلها.



يذكر أن المعرض الدولي لتكنولوجيا المياه ومعالجة المخلفات إكسبو 2023 يستمر لمدة ثلاثة أيام، وبمشاركة وزارات: الإسكان والمرافق، التعاون الدولى، البيئة، الشباب والرياضة، الإنتاج الحربى.

ويشارك في المعرض العديد من المنظمات الوطنية والدولية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: السفارة الألمانية في القاهرة، GIZ، الشراكة الألمانية للمياه (GWP، شراكة إعادة التدوير الألمانية (GRP)، BVWM، والهيئة العربية للتنمية الصناعية والتعدين وممثلي الهيئات والمنظمات والمحلية العاملة فى مجال المياه والصرف الصحى وتحلية المياه وإدارة المخلفات في جمهوريه مصر العربية، بالإضافة الي أكثر من 40 شركة ألمانية.