سلطات تايلاند تتعهد باتخاذ إجراءات احترازية عقب إطلاق نار بمركز تجاري

كشفت وسائل إعلام عن تعهد رئيس الوزراء التايلاندي سريثا تافيسين، اليوم، باتخاذ إجراءات احترازية، لعدم تكرار واقعة إطلاق النار التى حدثت بمركز تجارى فى العاصمة "بانكوك" وأدت إلى مقتل شخصين.

وذكرت قناة “فرنسا 24” الإخبارية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، أن رئيس الوزراء التايلاندى وقف "دقيقة صمت" في المركز التجارى "سيام باراجون" حدادا على أرواح الضحيتين، وذلك قبل أن يقدم تعازي الحكومة لأسرتى الضحيتين إحداهما صينية والأخرى من ميانمار.

وقال رئيس الوزراء التايلاندي: "أنا واثق من أن مسئولي سيام باراجون والمسئولين الحكوميين بذلوا قصارى جهدهم لتقليل حجم الخسائر والأضرار".

اعتقلت الشرطة التايلاندية شخصا يبلغ من العمر 14 عاما، وذلك بعد أن أسفر إطلاق نار فى مركز تجارى بالعاصمة بانكوك امس، عن سقوط 3 قتلى و4 مصابين على الأقل.

مكتب التحقيق المركزي في تايلاند

وذكر مكتب التحقيق المركزي في تايلاند - حسبما نقلت قناة (سى إن إن) الأمريكية - أن السلطات المحلية احتجزت المشتبه به وبحوزته سلاح وتعمل حاليا على تقييم عدد الضحايا بالضبط.

وصرح نوبادول ثيامخا قائد شرطة منطقة "فاتوم وان" (لسي إن إن) بأن إطلاق النار وقع في حوالي الساعة 5 من مساء اليوم (بالتوقيت المحلي للبلاد) في مركز "سيام باراجون" التجاري.

رئيس وزراء تايلاند برايوت تشان أوتشا

وفي اكتوبر الماضي، أعرب رئيس وزراء تايلاند برايوت تشان أوتشا، عن صدمته إزاء حادث إطلاق النار الذى وقع بمركز لرعاية الأطفال فى مقاطعة "نا كلانج" وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 34 شخصا، بينهم 22 طفلا.

وذكر راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا"، أن أوتشا أعرب عن تعازيه لأسر الضحايا، وأمر جميع الجهات المعنية بتوفير العلاج اللازم للجرحى بشكل عاجل.

قالت الشرطة التايلاندية، إن أكثر من 34 شخصا قد قتلوا اليوم، الخميس، فى إطلاق نار استهدف مركز رعاية أطفال فى شمال غرب البلاد.

وبحسب ما ذكرت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، قال اللواء أشايون كرايثونج، إن المسلح فتح النار فى الظهيرة على المركز الواق فى بلدة نونجبوا لامفو.

وأوضح أن أكثر من 34 شخصا قد قتلوا دون نشر مزيد من التفاصيل، وبعدها قام مطلق النيران بإنهاء حياته.

وأكد المتحدث باسم مكتب الشئون العامة المحلية، أنه تم تأكيد 34 وفاة حتى الآن، بينهم 23 طفلا ومعلمتين وضابط شرطة.