الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الجيش الهندى يُعلن فقدان 23 جنديًا فى فيضان شمال البلاد

فيضانات بولاية سيكيم
فيضانات بولاية سيكيم

أعلن  الجيش الهندي ، اليوم الأربعاء، أن 23 جنديًا فُقدوا بعد أن اجتاح فيضان قوي ناجم عن هطول أمطار غزيرة واديًا في ولاية سيكيم في شمال شرق البلاد.

وقال الجيش، في بيان، إنّه بسبب انفجار سحابة مفاجئة فوق بحيرة لوناك في شمال سيكيم، حدث فيضان مفاجئ في نهر تيستا، وتم الإبلاغ عن فقدان 23 فردًا، وغرق بعض المركبات تحت الطمي.

وقال الجيش إن المياه المتدفقة من سد تشونجثانج عند المنبع تعني أن النهر ارتفع بالفعل بأكثر من 4.5 متر 15 قدمًا عن المعتاد.

وتقع المنطقة النائية بالقرب من حدود الهند مع نيبال، وتقع بحيرة لوناك عند قاعدة نهر جليدي في القمم الثلجية التي تحيط بكانجشينجونجا، ثالث أعلى جبل في العالم.

وتشيع الفيضانات المفاجئة خلال موسم الرياح الموسمية الذي يبدأ في يونيو، وينسحب عادة من شبه القارة الهندية بحلول نهاية سبتمبر. 

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الانهيارات الأرضية الناجمة عن الفيضانات

ويذكر أنه في يونيو الماضي، قالت السلطات الهندية: تقطع السبل بحوالي ألفي سائح محلي وأجنبي بولاية "سيكيم" جراء الانهيارات الأرضية الناجمة عن الفيضانات.

وذكرت شبكة "إن دي تي في" الهندية أن الطرق إلى منطقة "شمال سيكيم" انقطعت بسبب الفيضانات التي تضرب المنطقة، ما أدى إلى احتجاز السياح بالفنادق وانقطاع حركة السير واحتجاز مئات السيارات.

وتابعت الشبكة أن بين السياح مواطنين من بنجلاديش والولايات المتحدة وسنغافورة، وأن السلطات ستبدأ أعمال إعادة فتح الطريق بعد توقف الأمطار الغزيرة.

تدفق آلاف السائحين كل عام إلى سيكيم

وفي أبريل الماضي، قال الجيش الهندي إن انهيارًا جليديًا وقع في ولاية سيكيم شمال شرق الهند،، أدى إلى مقتل 7 على الأقل وسط مخاوف من وجود عدد من المحاصرين.

وأفاد الجيش بأن 5 إلى 6 مركبات تحمل ما يصل إلى 30 سائحًا في طريقهم إلى ناتو لا، وهو ممر جبلي بين سيكيم ومنطقة التبت الصينية، يُخشى أن تكون عالقة تحت الجليد بعد وقوع الانهيار.

وقال مسئول بارز في الشرطة: لم نتحقق بعد من عدد الذين ما زالوا محاصرين. تم إنقاذ 17 منهم 8 في حالة حرجة جدًا، وتم نقلهم إلى مستشفى.

ويتدفق آلاف السائحين كل عام إلى سيكيم الواقعة عند سفح جبل كانشينجونجا، ثالث أعلى جبل في العالم.

الجيش الهندي امطار غزيرة ولاية سيكيم البلاد شمال 23 جنديا

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