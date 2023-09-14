الخميس 14 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مقتل 3 جنود من الجيش الهندى إثر اشتباكات مع متمردين فى كشمير

الجيش الهندى
الجيش الهندى

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بمقتل 3 ضباط في الجيش الهندي إلى جانب شرطي في اشتباكات منفصلة اندلعت في الجزء الهندي من إقليم كشمير مع "المتمردين" خلال اليومين الماضيين.


وذكرت الوكالة نقلا عن مسؤولين هنود، أن القوات الحكومية الهندية شنت عملية مشتركة ضد المسلحين في وقت متأخر من مساء الثلاثاء في أنانتناغ بمنطقة كوكرناغ في كشمير.

 

وأوضح الجيش الهندي، في بيان رسمي، أنه أعقبت الاشتباكات يوم الثلاثاء الماضي فترة هدوء خلال الليل ثم استؤنف القتال من جديد يوم الأربعاء.

 

وقالت الشرطة إن ضابطين برتبة كولونيل وميجور وشرطي واحد قتلوا، فيما لم يعلق المسؤولون على سقوط ضحايا من المسلحين في كوكرناج.

أسوشيتد برس المتمردين الجيش الهندي القوات الحكومية الهندية مسؤولين هنود

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