عاجل.. النائب العام الليبى يقيّم نتائج جمع عينات البصمة الوراثية لضحايا كارثة درنة

أجرى النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور، تقييمًا لنتائج جمع عينات البصمة الوراثية لتحديد هوية بعض ضحايا كارثة فيضان درنة.

جاء ذلك خلال لقائه رئيس الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، وقادة فرق الطب الشرعي، والمباحث الجنائية، المسندة إليهم مهمة معاملة عينات البصمة الوراثية، حيث استعرض اللقاء الأعمال المنجزة، والمعوقات القائمة، ومقترح المعالجة، بحسب بيان لمكتب النائب العام على «فيسبوك».

وأضاف البيان أن اللقاء شهد مداخلة قائد فريق البحث والإنقاذ الإماراتي، عبر تقنية فيديو المؤتمرات، والذي أكد جاهزية فريقه لتقديم المساعدة في مجال الطب الشرعي، وجمع عينات البصمة الوراثية من الضحايا وذويهم.

من جهته، طلب النائب العام تنسيق العمل، وإنجازه في أوقات تتلاءم مع طبيعة التحقيقات المجراة حول حادثة الفيضان، بمساندة فريق البحث والإنقاذ الإماراتي.